Черданцев восхитился работой Мусаева

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Краснодара».

– «Краснодар» сейчас показывает самую стабильную игру в чемпионате?

– Да, «Краснодар» крутой. Огромное восхищение работой Мусаева и его прогрессом в качестве тренера. Если год назад мы говорили, что ему чего‑то не хватает, то сейчас он растет вместе с командой. И смотреть на это – одно удовольствие. Российский специалист превратился в топ‑тренера, вписал новых людей в команду, замотивировал их.

Часто, когда мы относимся к кому‑то с симпатией, говорим, что вот, ему нужно время, в команде идет перестройка. Если к тренеру относятся негативно, то ему это предъявляют в качестве аргумента, что вот, он ничего не может, у него ничего не получается. Здесь стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. В случае с Мусаевым стакан точно полон. В игру вписаны новые футболисты, были определенные перемены в составе.

«Краснодар» радует, он стал сильнее, чем в прошлом году. И это заслуга Мусаева. «Краснодар» – однозначный фаворит сезона. Если «быки» сохранят качество, то станут чемпионами.