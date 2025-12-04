Тормена сказал, может ли уйти из «Краснодара» зимой

Защитник «Краснодара» Витор Тормена отверг возможность ухода из команды в зимнее транссфферное окно.

«Буду ли рассматривать предложения в зимнее трансферное окно? Нет, шансов никаких нет. Моя цель – снова добиться чемпионства с «Краснодаром». Я здесь счастлив, моя семья здесь счастлива. Конечно, решение остаeтся и за президентом – сколько он захочет, столько я и буду здесь находиться. С моей стороны нет ни одного шанса», – сказал Тормена.