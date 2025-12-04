Семин оценил слова Мостового про Мусаева

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал Мурада Мусаева большой фигурой в российском футболе.

– Вы сказали про Мусаева. Правильно понимаем, что вы признаете его как большого тренера? Допустим, тот же Александр Мостовой скептически относится к нему, называя Мусаева нефутбольным человеком.

– Ну, Саша так смотрит на многие вещи. Мусаев играл в футбол не на том уровне, на котором выступал Мостовой. Александр – это звезда. Я тоже в сравнении с ним не особенно хорошо играл.

Что касается Мусаева, то он с каждым годом прибавляет, учится, все впитывает и очень много работает. Он прошел краснодарскую школу – до основной команды тренировал юношей, молодежку. Это громадный опыт. Так что сейчас Мусаев – большая фигура в российском футболе.