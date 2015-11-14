Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Возле «Стад де Франс» прогремели два взрыва

    В Париже поблизости от стадиона «Стад де Франс» во время преведения там товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) прогремели два взрыва.

    Кроме того, сообщается также нападении на бар, стрельбе в ресторане и захвате заложников. По предварительным данным, речь идет о десятках погибших.

    Присутствовавший на матче президент Франции Франсуа Олланд был эвакуирован со стадиона. Весь раойн арены оцеплен.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 01:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 14 ноября 2015, 14:01

      закономерно. и будет больше. удачи всем кто поедет на евро. вернитесь живыми домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 ноября 2015, 08:27

      соболезнования французскому народу!!
      может теперь ес включит мозги и пересмотрит свою толерастность. пора уже всем объединиться против игиловской гнили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Нох4о95 > sergey_86-76 14 ноября 2015, 10:36

      Гниль у тебя в голове походу , ИГ это вполне адекватнаяреакция Востока на многовековой западный Колониализм и я лично считаю эти жертвы ничтожны если сравнить стем что творили и творят "крестоносцы-колонизаторы"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Красно-синий 68 14 ноября 2015, 01:50

      А Россию хотят лишить ЧМ-2018, якобы у нас не безопасно

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11