Возле «Стад де Франс» прогремели два взрыва

закономерно. и будет больше. удачи всем кто поедет на евро. вернитесь живыми домой
В Париже поблизости от стадиона «Стад де Франс» во время преведения там товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) прогремели два взрыва.
Кроме того, сообщается также нападении на бар, стрельбе в ресторане и захвате заложников. По предварительным данным, речь идет о десятках погибших.
Присутствовавший на матче президент Франции Франсуа Олланд был эвакуирован со стадиона. Весь раойн арены оцеплен.
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