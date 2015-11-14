Возле «Стад де Франс» прогремели два взрыва

В Париже поблизости от стадиона «Стад де Франс» во время преведения там товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) прогремели два взрыва.

Кроме того, сообщается также нападении на бар, стрельбе в ресторане и захвате заложников. По предварительным данным, речь идет о десятках погибших.

Присутствовавший на матче президент Франции Франсуа Олланд был эвакуирован со стадиона. Весь раойн арены оцеплен.