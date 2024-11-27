Только один футболист «ПСЖ» получил за матч с «Баварией» ниже оценку от L’Equipe, чем Сафонов

Издание L’Equipe низко оценило игру Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Россиянин ошибся на 38-й минуте, в результате чего забил Ким Мин-Джэ.

Он неудачно выбил мяч кулаками после розыгрыша углового.

Сафонов получил 3 из 10. Хуже оценка только у Усмана Дембеле, заработавшего красную карточку.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Баварией» от L’Equipe:

Сафонов – 3, Хакими – 4, Маркиньос – 6, Пачо – 5, Мендеш – 4, Заир-Эмери – 3, Витинья – 4, Руис – 4, Невеш – 3, Дембеле – 2, Барколя – 3.

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