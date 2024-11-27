Инвестор «Химок» выдвинул ультиматум тренеру Артиге

Франк Артига близок к увольнению с поста главного тренера «Химок».

Работой 48-летнего испанца недоволен инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Бизнесмен выдвинул ультиматум Артиге – нужно добиться положительного результата в двух ближайших матчах РПЛ. В противном случае его отправят в отставку.

«Химкам» до зимней паузы осталось сыграть с «Локомотивом» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря) на выезде.

Сегодня команда вылетела из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» в серии пенальти.

В РПЛ химчане идут на 13-м месте с 13 очками в 16 турах.

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