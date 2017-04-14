Луческу: «Никакого конфликта с Шатовым у меня нет»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» заявил, что у него нет конфликта с полузащитником Олегом Шатовым. Напомним, ранее агент российского футболиста сообщил, что у хавбека имеются разногласия с румынским специалистом.

«Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект. Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока.

«Зенит» должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем. Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам», – сказал Луческу.

Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

Луческу: «Из-за травм Шатов сам отдалил себя от команды»