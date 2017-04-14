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    Луческу: «Никакого конфликта с Шатовым у меня нет»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» заявил, что у него нет конфликта с полузащитником Олегом Шатовым. Напомним, ранее агент российского футболиста сообщил, что у хавбека имеются разногласия с румынским специалистом.

    «Нет никакого конфликта, какой может быть конфликт между игроком и тренером? На этой неделе Шатов очень хорошо выглядел, это положительный аспект. Самое важное, чтобы у него не было болевых ощущений и травм. Плюс команда не должна зависеть от одного игрока.

    «Зенит» должен быть сплоченным коллективом, который решает большие задачи. Чемпионат длинный, все выигрываем, все проигрываем. Главное, чтобы футболисты знали именно свою роль и профессионально подходили к подготовке матчам», – сказал Луческу.

    Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

    Луческу: «Из-за травм Шатов сам отдалил себя от команды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 12:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      zadira56 14 апреля 2017, 13:55

      У тебя конфликт с футболом, как в своё время у Смородской...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 апреля 2017, 12:40

      У тебя может и нет, а у него есть, готовься к сливу. Пока жопу всем паспортистам в клубе не пере лижешь, хрен ты в нем надолго задержишься.
      Там жешь ЗВЕЗДЕНИ!!! причем каждый первый.

      5
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      Рейтинг: +179

      krokodail 14 апреля 2017, 12:30

      Никокого канхликта нету,проста он миня на фуй пасылаит,а так фсё замичятильна.

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