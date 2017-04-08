Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

Он и в сборной себя ведет как кусок гавна, ему с любым тренером всё плохо, просто нужно взять себя в руки и делом доказывать, что ты лучший, а не ходить пешком, а потом выёживаться на тренера, что это он во всем виноват. На хер такое отношение. Играй, Олег, а не кудахтай.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов намекнул на непростые отношения с главным тренером команды Мирчей Луческу. Ранее румынский специалист заявил, что 26-летний россиянин сам отдалил себя от команды из-за постоянных травм.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист и тренер имеют проблемы во взаимоотношениях друг с другом.
«Мне пора возвращаться на поле? Главному тренеру и без нас хорошо», – сказал Шатов.
В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых пасов.