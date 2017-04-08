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    Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов намекнул на непростые отношения с главным тренером команды Мирчей Луческу. Ранее румынский специалист заявил, что 26-летний россиянин сам отдалил себя от команды из-за постоянных травм.

    Напомним, ранее сообщалось, что футболист и тренер имеют проблемы во взаимоотношениях друг с другом.

    «Мне пора возвращаться на поле? Главному тренеру и без нас хорошо», – сказал Шатов.

    В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых пасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 22:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 апреля 2017, 23:47

      Он и в сборной себя ведет как кусок гавна, ему с любым тренером всё плохо, просто нужно взять себя в руки и делом доказывать, что ты лучший, а не ходить пешком, а потом выёживаться на тренера, что это он во всем виноват. На хер такое отношение. Играй, Олег, а не кудахтай.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:53

      вот играл олежек и Зенит смотрелся, брал очки.... пришел румын, и Зенит превратился в УГ

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 9 апреля 2017, 10:38

      Такого игрока гнобить на скамейке??!!!Большая ошибка...Один из лучших в этой команде...

      1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 9 апреля 2017, 09:15

      Не оправдывает Луческу надежды,на одном нытье чемпионат не выиграешь.

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 9 апреля 2017, 08:41

      бомжи сливают цыгана... прямо прелюдия к фантастическому сказанию)

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 апреля 2017, 08:25

      Неспокойно в румынском королевстве.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 апреля 2017, 08:03

      Еще один "Денисов" в Зените появился! Скоро в Анжи перейдет!

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:04

      Уходи от бомжей -тебе нужна игровая практика.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2017, 04:28

      "Главному тренеру и без нас хорошо" - тут ключевое слово "НАС" - значит сливают Луча организованно )))

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2017, 03:51

      В данном случае я на стороне игрока, когда не всё гладко идёт в чемпионате, игнорировать такого игрока просто преступление, от Луческу я ожидала большего, а сейчас это просто плаксивый мальчик, ноющий по поводу, и без повода

      -1
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