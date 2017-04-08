Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов намекнул на непростые отношения с главным тренером команды Мирчей Луческу. Ранее румынский специалист заявил, что 26-летний россиянин сам отдалил себя от команды из-за постоянных травм.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист и тренер имеют проблемы во взаимоотношениях друг с другом.

«Мне пора возвращаться на поле? Главному тренеру и без нас хорошо», – сказал Шатов.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых пасов.