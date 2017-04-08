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Шатов: «Главному тренеру и без нас хорошо»

8 апреля 2017, 22:48
24

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов намекнул на непростые отношения с главным тренером команды Мирчей Луческу. Ранее румынский специалист заявил, что 26-летний россиянин сам отдалил себя от команды из-за постоянных травм.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист и тренер имеют проблемы во взаимоотношениях друг с другом.

«Мне пора возвращаться на поле? Главному тренеру и без нас хорошо», – сказал Шатов.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых пасов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (24)
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GoldPlayFIFARus9
1491681831
Шатова вместо Кокорина уже давно пора выпускать
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Мары
1491682076
Что то явно не то в команде творится. Так и до драк не далеко.
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Axe111
1491683900
вообще пох*й, малолетка возомнила себя мега футболистом, пиз**й в пердив, а лучше в чемпионат Вьетнама
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Gornostay
1491686064
Ну вот опять очередное весеннее обострение известного синдрома Владика Радимова))) Так мы в Питере называем, то что происходит с русскими футболерами! Вспомните : Радимов, Аршавин,Анюков,Быстров,Денисов,Керж,-все они периодически ,обожравшись с вечера, с утра просыпались великими. Вот и еще одно чмо Шатов пытается примерить на себя тренерский костюмчик. Этот колхозник еще недавно кричал,что играет не ради денег,а потому что ему нравиться футбол))) Симптомы болезни замечены у Дзюбы, Кокорина , Юсупова. Лекарство одно-авторитет на поле (Халк),который этих гомосеков не во что не ставит! Дальше только хуже будет,если не будет лидера-иностранца
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VikNMar
1491686504
А что ( не кто , а что ) такое Шатов - великий футболёр ? что ли ? он рядом с Мирчей " 0 " !
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FanatSerj
1491701339
"Главному тренеру и без нас хорошо" - тут ключевое слово "НАС" - значит сливают Луча организованно )))
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Serjoga
1491714211
Еще один "Денисов" в Зените появился! Скоро в Анжи перейдет!
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dedruz
1491716513
бомжи сливают цыгана... прямо прелюдия к фантастическому сказанию)
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АРИЕЦ2008
1491723529
Такого игрока гнобить на скамейке??!!!Большая ошибка...Один из лучших в этой команде...
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loko-the_best
1491770866
Он и в сборной себя ведет как кусок гавна, ему с любым тренером всё плохо, просто нужно взять себя в руки и делом доказывать, что ты лучший, а не ходить пешком, а потом выёживаться на тренера, что это он во всем виноват. На хер такое отношение. Играй, Олег, а не кудахтай.
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