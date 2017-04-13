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    Ильин: «Дзюба и Смолов? Готов заменить их в сборной России»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин дал понять, что намерен попасть в состав сборной России. 24-летний форвард подчеркнул, что готов заменить в национальной команде Артема Дзюбу или Федора Смолова.

    – Вы недавно сказали, что готовы заменить любого в сборной в линии атаки.

    – От своих слов не отказываюсь. В чемпионате я забил весной больше ведущих форвардов страны. Так что – почему нет? Думаю, спокойно могу там играть и, возможно, добавлю того, чего ей сейчас так не хватает.

    – Это чего же?

    – В сборной собраны очень сильные футболисты. Но им, может быть, не хватает какой-то агрессии, голода. Не хватает в хорошем смысле – злого, настырного дворового футбола.

    – Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?

    – Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.

    – Дзюбу и Смолова?

    – Раз претендую на эту позицию, значит, их.

    – Черчесов вам уже звонил?

    – Нет, пока звонков никаких не было. Жду. Надо и дальше работать, а уже решать тренерскому штабу сборной.

    Напомним, что Ильин перешел в «Урал» этой зимой из «Кубани». В пяти матчах нападающий забил пять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 14:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 апреля 2017, 14:37

      ох, звездочку пацан словил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2017, 01:48

      Как-то слишком самонадеянно, уж не зазвездился ли парниша...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 21:46

      Правильно, конкуренция еще никому не мешала.

      1
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      Рейтинг: +10

      Dima2861 13 апреля 2017, 19:36

      У парня пока эйфория

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 апреля 2017, 17:21

      не будет из него толку. чуть сверкнул, и уже пиздит больше Дзюбы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Diesel133 13 апреля 2017, 20:24

      согласен)) базарит, в долг)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 апреля 2017, 16:40

      И Остапа понесло...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 13 апреля 2017, 16:28

      А забивал он свои 5 голов - Оренбругу, Анжи Рубину и Амкару)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 13 апреля 2017, 16:03

      В такой сборной Солянке может играть любой Огурец.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 13 апреля 2017, 15:48

      работай больше, меньше интервью давай и позвонят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 15:08

      Дзюбу каждый дурак заменить может, а вот Смолова, вряд ли.
      Так что надо губозакаточную машину покупать.

      -3
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