Ильин: «Дзюба и Смолов? Готов заменить их в сборной России»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин дал понять, что намерен попасть в состав сборной России. 24-летний форвард подчеркнул, что готов заменить в национальной команде Артема Дзюбу или Федора Смолова.

– Вы недавно сказали, что готовы заменить любого в сборной в линии атаки.

– От своих слов не отказываюсь. В чемпионате я забил весной больше ведущих форвардов страны. Так что – почему нет? Думаю, спокойно могу там играть и, возможно, добавлю того, чего ей сейчас так не хватает.

– Это чего же?

– В сборной собраны очень сильные футболисты. Но им, может быть, не хватает какой-то агрессии, голода. Не хватает в хорошем смысле – злого, настырного дворового футбола.

– Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?

– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.

– Дзюбу и Смолова?

– Раз претендую на эту позицию, значит, их.

– Черчесов вам уже звонил?

– Нет, пока звонков никаких не было. Жду. Надо и дальше работать, а уже решать тренерскому штабу сборной.

Напомним, что Ильин перешел в «Урал» этой зимой из «Кубани». В пяти матчах нападающий забил пять голов.