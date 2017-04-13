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Ильин: «Дзюба и Смолов? Готов заменить их в сборной России»

13 апреля 2017, 14:29
16

Нападающий «Урала» Владимир Ильин дал понять, что намерен попасть в состав сборной России. 24-летний форвард подчеркнул, что готов заменить в национальной команде Артема Дзюбу или Федора Смолова.

– Вы недавно сказали, что готовы заменить любого в сборной в линии атаки.

– От своих слов не отказываюсь. В чемпионате я забил весной больше ведущих форвардов страны. Так что – почему нет? Думаю, спокойно могу там играть и, возможно, добавлю того, чего ей сейчас так не хватает.

– Это чего же?

– В сборной собраны очень сильные футболисты. Но им, может быть, не хватает какой-то агрессии, голода. Не хватает в хорошем смысле – злого, настырного дворового футбола.

– Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?

– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.

– Дзюбу и Смолова?

– Раз претендую на эту позицию, значит, их.

– Черчесов вам уже звонил?

– Нет, пока звонков никаких не было. Жду. Надо и дальше работать, а уже решать тренерскому штабу сборной.

Напомним, что Ильин перешел в «Урал» этой зимой из «Кубани». В пяти матчах нападающий забил пять голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Россия Ильин Владимир
Комментарии (16)
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Obojaemiy
1492084251
угомонись парниша!!! еще на белый снег только ссать начал а гонора то уже... закрепись в урале сначала! а то много вас таких...забьют 5 голов а потом засуха на год!
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paracetamol
1492084488
Правильно. Зажравшихся над гнать погаранной метлой!
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Мары
1492085333
Дзюбу каждый дурак заменить может, а вот Смолова, вряд ли. Так что надо губозакаточную машину покупать.
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ASG
1492087717
работай больше, меньше интервью давай и позвонят.
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subbotaspartak
1492090833
И Остапа понесло...
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Diesel133
1492093319
не будет из него толку. чуть сверкнул, и уже пиздит больше Дзюбы.
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Dima2861
1492101379
У парня пока эйфория
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paracetamol
1492109180
Правильно, конкуренция еще никому не мешала.
Ответить
арейская
1492123708
Как-то слишком самонадеянно, уж не зазвездился ли парниша...
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Karpathian
1492169872
ох, звездочку пацан словил...
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