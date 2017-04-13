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    Папастатопулос: «Сложно играть в футбол на следующий день после взрывов. Я чувствую себя животным»

    Полузащитник «Боруссии» Сократис Папастатопулос поделился мыслями о ситуации вокруг встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3). По решению УЕФА, команда Томаса Тухеля вышла на матч на следующий день после взрывов около клубного автобуса в Дортмунде.

    «Прежде всего, я счастлив, что остался жив. Вчерашний день был самым тяжелым в моей жизни, и я надеюсь, что никому не придется пережить то, что пережил я. После вчерашнего у меня не было сил и возможностей думать о матче. Люди из УЕФА должны понять, что мы — не животные. Мы — люди, у которых есть семьи. Дома нас ждут дети. Мы — не звери. Я очень рад, что все игроки и тренерского штаба выжили.

    Сложно играть в футбол на следующий день после взрыва. Для нас очень было трудно возвращаться к работе после того, что произошло вчера. Надеюсь, подобное больше никогда и ни с кем не произойдет. Команда поговорит с президентом клуба и тренером, но у нас все равно нет альтернатив. Как я уже сказал, я чувствую себя животным. Те, кто не пережил подобного, не поймут серьезности ситуации», — сказал грек.

    В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Испанец был госпитализирован с повреждением руки. Сегодня футболист сообщил о состоянии своего здоровья.

    Ранее главный тренер немецкой команды заявил о том, что УЕФА поставила клуб перед фактом обязанности играть на следующий день после инцидента.

    Полузащитник Нури Шахин также прокомментировал произошедшее.

    Ответный матч пройдет 19-го апреля в Монако.

    Источник: ESPN

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    13.04.2017 01:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 апреля 2017, 08:39

      ожидаемо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 апреля 2017, 08:35

      ниче, есть ответная игра! просто нужно сделать то, что Боруссия любит - забить много голов

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 13 апреля 2017, 07:41

      Перебрал после слива Монако, смысл слабо улавливается в его словах

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 13 апреля 2017, 07:31

      У животных детей нет?

      0
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