Папастатопулос: «Сложно играть в футбол на следующий день после взрывов. Я чувствую себя животным»

Полузащитник «Боруссии» Сократис Папастатопулос поделился мыслями о ситуации вокруг встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3). По решению УЕФА, команда Томаса Тухеля вышла на матч на следующий день после взрывов около клубного автобуса в Дортмунде.

«Прежде всего, я счастлив, что остался жив. Вчерашний день был самым тяжелым в моей жизни, и я надеюсь, что никому не придется пережить то, что пережил я. После вчерашнего у меня не было сил и возможностей думать о матче. Люди из УЕФА должны понять, что мы — не животные. Мы — люди, у которых есть семьи. Дома нас ждут дети. Мы — не звери. Я очень рад, что все игроки и тренерского штаба выжили.

Сложно играть в футбол на следующий день после взрыва. Для нас очень было трудно возвращаться к работе после того, что произошло вчера. Надеюсь, подобное больше никогда и ни с кем не произойдет. Команда поговорит с президентом клуба и тренером, но у нас все равно нет альтернатив. Как я уже сказал, я чувствую себя животным. Те, кто не пережил подобного, не поймут серьезности ситуации», — сказал грек.

В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Испанец был госпитализирован с повреждением руки. Сегодня футболист сообщил о состоянии своего здоровья.

Ранее главный тренер немецкой команды заявил о том, что УЕФА поставила клуб перед фактом обязанности играть на следующий день после инцидента.

Полузащитник Нури Шахин также прокомментировал произошедшее.

Ответный матч пройдет 19-го апреля в Монако.