Тухель: «Нас не спрашивали, хотим ли мы играть с «Монако» в среду»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель рассказал о подробностях переноса встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» из-за взрывов около автобуса немецкого клуба во вторник.

«Мы думали, что нам дадут больше времени, чтобы разобраться в ситуации и привести команду в лучшую форму. Сегодня у нас было лишь 15 здоровых игроков. Никто не спрашивал нас о том, хотим ли мы играть в среду. Мы просто получили текстовое оповещение о том, что в Швейцарии решили перенести матч на сегодня», — цитирует специалиста немецкий журналист Ларс Поллман.

В перенесенном матче дортмундский клуб уступил со счетом 2:3.