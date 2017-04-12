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    Тухель: «Нас не спрашивали, хотим ли мы играть с «Монако» в среду»

    Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель рассказал о подробностях переноса встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» из-за взрывов около автобуса немецкого клуба во вторник.

    «Мы думали, что нам дадут больше времени, чтобы разобраться в ситуации и привести команду в лучшую форму. Сегодня у нас было лишь 15 здоровых игроков. Никто не спрашивал нас о том, хотим ли мы играть в среду. Мы просто получили текстовое оповещение о том, что в Швейцарии решили перенести матч на сегодня», — цитирует специалиста немецкий журналист Ларс Поллман.

    В перенесенном матче дортмундский клуб уступил со счетом 2:3.

    Источник: Twitter

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    12.04.2017 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 апреля 2017, 00:13

      Не думаю, что Монако не помнили о взрывах. Надо было играть...

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