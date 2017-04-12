Лига чемпионов. «Монако» на выезде обыграл «Боруссию» в перенесенном матче четвертьфинала

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» завершилась победой французской команды со счетом 3:2. В составе гостей дублем отметился Килиан Мбаппе, у хозяев — Усмане Дембеле и Синдзи Кагава. Свен Бендер отправил мяч в свои ворота, а Фабиньо не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 19-го апреля в Монако.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Боруссия (Германия) – Монако (Франция) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 19; 0:2 – Бендер (в свои ворота), 35; 1:2 – Дембеле, 57; 1:3 – Мбаппе, 79; 2:3 – Кагава, 84.

Незабитые пенальти: нет — Фабиньо, 17.

Предупреждения: Папастатопулос, 16; Гинтер, 40 — Джемерсон, 46; Лема, 58; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87.

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