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    Лига чемпионов. «Монако» на выезде обыграл «Боруссию» в перенесенном матче четвертьфинала

    Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» завершилась победой французской команды со счетом 3:2. В составе гостей дублем отметился Килиан Мбаппе, у хозяев — Усмане Дембеле и Синдзи Кагава. Свен Бендер отправил мяч в свои ворота, а Фабиньо не реализовал пенальти.

    Ответный матч состоится 19-го апреля в Монако.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Боруссия (Германия) – Монако (Франция) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 19; 0:2 – Бендер (в свои ворота), 35; 1:2 – Дембеле, 57; 1:3 – Мбаппе, 79; 2:3 – Кагава, 84.

    Незабитые пенальти: нет — Фабиньо, 17.

    Предупреждения: Папастатопулос, 16; Гинтер, 40 — Джемерсон, 46; Лема, 58; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 апреля 2017, 05:22

      Второй матч будет такой же зрелищный.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2017, 23:41

      Монако рвётся в финал....очень хорошая команда + молодая звезда)))

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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 12 апреля 2017, 21:43

      Отличный матч!! Монако молодцы!! Мбаппе талантище!!!

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