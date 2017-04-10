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    Олег Иванов: «Можно вместе с Аршавиным еще и Семака с Тихоновым в сборную России вернуть»

    Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов считает, что в национальной команде хватает игроков с лидерскими качествами. При этом он подчеркнул, что уход из сборной защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого не слишком сказался на качестве ее игры.

    «Нет ли ощущения, что сборной России не хватает Игнашевича и Березуцкого? Мы не пробовали играть без них; сейчас новые связки, у кого-то в клубе играют по-одному, у кого-то по-другому. Когда они приезжают в сборную, у них есть всего лишь считанные дни, чтобы понять друг друга, а это очень мало. Если посмотреть на ту же оборону ЦСКА, то они уже давно вместе играют, понимают друг друга. Я думаю, просто нужно время.

    Лидеров хватает. Тот же Игорь Акинфеев никуда не делся, Денис Глушаков. На эту роль могут претендовать многие, надо смотреть, кто как раскроется.

    Стоил ли вернуть в команду Аршавина, обладающего лидерскими качествами? По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать. Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет», – сказал Иванов.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +837

      eleng 10 апреля 2017, 16:28

      Аленичева и Онопко

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2017, 14:58

      Да что уж тогда мелочиться, давай и Карпина с Мостовым, а то что они сейчас по МАТЧу языками только чешут ))))

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 10 апреля 2017, 14:39

      всё поделу

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 10 апреля 2017, 12:48

      Лоськова, Сычёва до кучи...

      0
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