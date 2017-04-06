Дарвин: «За Митрюшкиным следят европейские клубы»

Тренер академии «Спартака» Юрий Дарвин признался, что в услугах голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина заинтересованы клубы из Европы.

Напомним, 21-летний россиянин, являющийся воспитанником красно-белых, ранее отразил два удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против «Люцерна».

– Антон молодец, отыграл на ноль в полуфинале Кубка Швейцарии, отразил два удара в серии 11-метровых и помог своей команде сделать еще один шаг к трофею.

– Сразу вспоминаются серии пенальти на юношеском чемпионате Европы, где сборная России с Митрюшкиным завоевала титул.

– Считаю, если бы не Антон, такого успеха наша команда не добилась бы. И это я говорю не из-за того, что вратарь – воспитанник «Спартака».

– Удается следить за игрой голкипера в Швейцарии?

– К сожалению, нет возможности видеть его матчи. Раньше хоть фрагменты удавалось посмотреть, а сейчас и к этому нет доступа. Самое главное, Митрюшкин имеет постоянную игровую практику. Для вратаря 21 год – еще юный возраст. Антон прибавляет в Швейцарии, набирается опыта. Это одаренный и целеустремленный мальчик.

– Скорее всего, «Сьон» попадет в еврокубки. Дополнительная возможность вратарю заявить о себе перед другими клубами?

– За ним следят. При встрече беседовали с ним на эту тему. По окончании сезона, может, и перейдет куда-то. «Сьон» ведь берет молодых ребят на перспективу, растит их и затем трудоустраивает в более сильные лиги.

– Как часто общаетесь с Митрюшкиным?

– Переписываемся с ним по телефону. Недавно поздравил его с двумя матчами на ноль, что в швейцарском чемпионате большая редкость. Как говорит Антон, там открытый футбол и забивается много голов.

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