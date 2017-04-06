«Спартак» воспитал меня, но нужно двигаться вперед». Как Митрюшкин покоряет Европу

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отбил два пенальти и вывел команду в финал Кубка Швейцарии. Блог «Русские и тут» рассказывает, почему 21-летнего вратаря считают одним из лучших в Европе и даже дортмундская «Боруссия» хочет его купить.

О Митрюшкине узнали после юношеского чемпионата Европы до 17-ти лет. Сборная России стала победителем турнира, а голкипер показал классное умение отражать пенальти. В финальной встрече с Италией их набралось аж три. Через два года среди юношей постарше Митрюшкин взял европейское серебро. Тогда же по-настоящему заговорили о его возможном трансфере в Европу..

Валерий Карпин готовил Митрюшкина к основе «Спартака». При нем Антон дебютировал в РФПЛ, но дальше наступила неопределенность. «Спартак» менял тренеров, а Митрюшкин взрослел и хотел играть. «Аленичев даже не подошел ко мне, чтобы прояснить ситуацию», – рассказывал Митрюшкин о своем отъезде в Европу, когда окончательно устал сидеть в резерве. «Сьон» проявил расторопность и приобрел голкипера за 380 тысяч евро, подписав с ним контракт на 3,5 года. Митрюшкину никто не обещал места в составе, однако российский вратарь все равно решился на переход. «Спартак» воспитал меня, но нужно двигаться вперед. Себя спартаковцем уже не считаю. Я – игрок «Сьона», – проясняет Митрюшкин. Сейчас его приоритетом окончательно стала Европа.

Здесь все не сразу пошло успешно. Сначала были проблемы с разрешением на работу, а потом 36-летний латыш Ванин заиграл так, будто вспомнил себя в молодости. Митрюшкина поставили в состав по решению президента клуба. Его конкурент, узнав об этом, вообще отказался выступать за клуб. В «Сьоне» не пожалели, что доверились юному россиянину. Пусть в предыдущем сезоне клуб занял лишь пятое место, Митрюшкина здесь только хвалят и всячески рекламируют. Помогает в этом и сам голкипер. В одном из матчей он отбил пенальти и сделал голевую передачу. Теперь швейцарская газета Le Matin называет Митрюшкина ангелом-хранителем команды.

В швейцарском чемпионате много талантливых вратарей. Немецкий «РБ Лейпциг» долго выбирал между двумя. Антона Митрюшкина и голкипера «Янг Бойз» Ивона-Ландри Мвого слухи отправляли в Бундеслигу уже зимой. «Приоритет Антона – игра в Германии. С «Зенитом» мы переговоров не вели», – говорил его агент Михаил Череповский, комментируя информацию о возможном возвращении Антона в Россию. Зимнее трансферное окно уже закрылось, а Митрюшкин по-прежнему играет в «Сьоне». Немецкие газеты утверждают, что «РБ Лейпциг» выбрал Мвого, за которого отдаст аж 5 миллионов евро. Этот трансфер тоже состоится не раньше лета.

При этом «Сьон» явно рассчитывает продать Митрюшкина дороже. Еще перед уходом из «Спартака» вратарем интересовались «Лион», «Марсель» и немецкий «Штутгарт». Чуть позже на него обратила внимание дортмундская «Боруссия». Для швейцарской команды покупка Митрюшкина изначально была вложением в будущее. Хотя сейчас его номинальная стоимость оценивается всего в 1,5 миллиона евро. «Как я понимаю, это бизнес – взять вратаря из России, чтобы затем продать за большие деньги. Специалисты довольны Митрюшкиным. Он стал хорошим приобретением и в спортивном плане», – говорит Илья Кенциг, ранее работавший в совете директоров швейцарской лиги. В Швейцарии российский вратарь постоянно попадает в символические сборные, признается лучшим игроком матчей и получает похвалу от болельщиков.

Состав «Сьона» не позволяет команде бороться за чемпионство. Зато третья сила чемпионата Швейцарии смогла выйти в финал кубка. Антон Митрюшкин – главный герой полуфинальной встречи с «Люцерном». Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в послематчевой серии пенальти Митрюшкин дважды потащил мяч из правого от себя угла.

«Я изучал, как исполняют одиннадцатиметровые игроки «Люцерна». Еще мне помогла интуиция», – рассказывал вратарь после окончания матча. «Болельщики сказали мне, что Митрюшкин – лучший вратарь Европы. Наверное, это чуть-чуть преувеличено, но он действительно талантлив», – восхищался тренер «Сьона» Петер Цайдлер. В финале Кубка Швейцарии «Сьон» встретится с «Базелем». У Митрюшкина появляется шанс не только выиграть трофей, но и сделать себе очередную рекламу перед европейскими покупателями.

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Фото: globallookpress.com