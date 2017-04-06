Тренер «Сьона»: «Митрюшкин вряд ли лучший вратарь Европы, но он очень талантлив»

Главный тренер «Сьона» Петер Цайдлер отметил талант российского голкипера Антона Митрюшкина, выступающего в его команде. Случилось это после полуфинального матча Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, 6:5 по пенальти).

«Сразу после завершения серии пенальти болельщики «Сьона» сказали мне, что Митрюшкин – один из лучших вратарей Европы. Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив», – приводит слова Цайдлера издание Le Matin.

Отметим, что Митрюшкин отразил два удара в этой серии послематчевых пенальти.