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  • Тренер «Сьона»: «Митрюшкин вряд ли лучший вратарь Европы, но он очень талантлив»

Тренер «Сьона»: «Митрюшкин вряд ли лучший вратарь Европы, но он очень талантлив»

6 апреля 2017, 07:16
12

Главный тренер «Сьона» Петер Цайдлер отметил талант российского голкипера Антона Митрюшкина, выступающего в его команде. Случилось это после полуфинального матча Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, 6:5 по пенальти).

«Сразу после завершения серии пенальти болельщики «Сьона» сказали мне, что Митрюшкин – один из лучших вратарей Европы. Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив», – приводит слова Цайдлера издание Le Matin.

Отметим, что Митрюшкин отразил два удара в этой серии послематчевых пенальти.

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Сьон Митрюшкин Антон Цайдлер Петер
Комментарии (12)
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Алексей Гозиас
1491452956
Этому парню всего 20 лет. Через пару лет заменит Акинфеева.
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Диктор
1491453427
Талантлив-вот и отлично.
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Liverpool#krasnodar
1491453530
Вот кого реально надо уважать
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WhiteEgon
1491453694
Крицюк тоже был талантлив, пока в Россию не приехал. Год-два, и Митрюшкин тоже сюда приедет карманы набивать.
Ответить
Nesterenko
1491457209
У нас так много прекрасных вратарей, почему нет столько сильных защитников в России?(
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АлёшкА91
1491466567
Успехов и трофеев!
Ответить
Lexa_Lexa
1491468599
Хорошего вратаря Спартак отпустил
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Urry
1491469829
у нас вообще всего много
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