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    Тренер «Сьона»: «Митрюшкин вряд ли лучший вратарь Европы, но он очень талантлив»

    Главный тренер «Сьона» Петер Цайдлер отметил талант российского голкипера Антона Митрюшкина, выступающего в его команде. Случилось это после полуфинального матча Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, 6:5 по пенальти).

    «Сразу после завершения серии пенальти болельщики «Сьона» сказали мне, что Митрюшкин – один из лучших вратарей Европы. Наверное, они преувеличивают, но Антон действительно очень талантлив», – приводит слова Цайдлера издание Le Matin.

    Отметим, что Митрюшкин отразил два удара в этой серии послематчевых пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 07:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 апреля 2017, 12:10

      у нас вообще всего много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 апреля 2017, 11:49

      Хорошего вратаря Спартак отпустил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 6 апреля 2017, 11:16

      Успехов и трофеев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 апреля 2017, 08:40

      У нас так много прекрасных вратарей, почему нет столько сильных защитников в России?(

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 6 апреля 2017, 09:37

      из-за лимита... это же ясно, как божий день... Россиян же надо куда то в состав втиснуть, поэтому выбирают позиции, куда легче натренировать игроков...
      Вратарская школа в России приличного уровня, отсюда 1 позиция для россиянина на поле - это Вратарь!
      2 позиция - это крайние защитники их тоже натренировать достаточно легко т.к там не особо много функций
      3 позиция - опорная зона
      + 1 игрок самородок на любую позиции но т.к такие игроки в РФ бывают раз 10 -20 лет или берется условный Кокорин и ставится в состав потому, что должен хоть как то отрабатывать деньги

      а на остальные позиции выгоднее взять легионера за мизерные деньги и зарплату и не париться с его обучением... так у нас делают большинство клубов и многие тренеры это уже подтверждали...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 6 апреля 2017, 10:56

      Не согласен, все позиции ответственны и халявной нет. Просто тут скорее дело случая. Например до ЕВРО-2008 у нас не было сильных высоких нападающих. Сычев, Кержаков, Кириченко....После наоборот было много высоких, Павлюченко, Погребняк, Бухаров. То же самое и с защитниками.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 6 апреля 2017, 12:44

      причем тут халява и ответственность? легче наиграть крайнего зщитника, который будет как электричка, чем плеймейкера, который должен вести игру... халявы ни где нет! но подготовка для каждой позиции разная и для игроков фланга она намного легче, чем для позиций центральной оси...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 6 апреля 2017, 13:11

      А что в обязанность крайнего защитника входит только бегать как электричка? Да у него функций больше чем у центрального защитника. Скорость, умение обострять, опековать остроатакующих инсайдов и крайних полузащитников соперника, не давать навешивать с фланга, также уметь хорошо самому навешивать и делать забросы как прямые так и диагональные. Он много чего должен уметь, плюс ему может даваться целый фланг от защиты до нападения, как например В. Денисову, а это еще сложнее, и это все - крайний защитник. У всех позиций много функций, и они все разные. Поэтому не стал бы так уверенно утверждать. Еще раз говорю, сейчас время такое, защитников мало. В одно время их было много, Березуцкие молодые, Игнашевич, Сенников, Онопко, Бугаев, Шаронов, Ковтун, Нижегородов. Сейчас такое время что их нет. То же самое можно сказать про атаку, у нас сейчас два чистых диспетчера есть - это Миранчук и Ерохин. Когда такое было раньше? Раньше был только Аршавин, сейчас таких уже двое на будущее.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 апреля 2017, 07:41

      Крицюк тоже был талантлив, пока в Россию не приехал.
      Год-два, и Митрюшкин тоже сюда приедет карманы набивать.

      -1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 6 апреля 2017, 07:38

      Вот кого реально надо уважать

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2017, 07:37

      Талантлив-вот и отлично.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 апреля 2017, 07:29

      Этому парню всего 20 лет. Через пару лет заменит Акинфеева.

      3
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