Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он еще ни разу не вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

53-летний специалист возглавил сборную в августе 2016 года. С тех пор футболист железнодорожников не получил в команду ни одного вызова.

«Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать, и никто не попросить исключить.

В команде должен быть определенный баланс. У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса. Того же Бухарова не было в списке, но сейчас он вышел и забил. Я же не могу запретить футболисту проявлять себя», – сказал Черчесов.

Денисов защищает цвета сборной России с 2008 года. За это время он принял участие в 54-х матчах.