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  • Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

4 апреля 2017, 15:39
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он еще ни разу не вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

53-летний специалист возглавил сборную в августе 2016 года. С тех пор футболист железнодорожников не получил в команду ни одного вызова.

«Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать, и никто не попросить исключить.

В команде должен быть определенный баланс. У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса. Того же Бухарова не было в списке, но сейчас он вышел и забил. Я же не могу запретить футболисту проявлять себя», – сказал Черчесов.

Денисов защищает цвета сборной России с 2008 года. За это время он принял участие в 54-х матчах.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Локомотив Денисов Игорь Зобнин Роман Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1491310396
Вот меня бесят 3 футболиста в России больше всех с большим отрывом: Кокорин, Мамаев и И. Денисов. Даже не знаю почему, но до поноса бесят!
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Borz1
1491310643
Зачем он нужен
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Fedor4uk
1491311336
Просто у Черчеса возникла неприязнь к Денисову в Динамо вот он его и не приглашает,хотя Денисов сейчас отлично играет!
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Tseha
1491312184
Гнать Черчесова надо или пусть вратарей тренирует
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Jenea83
1491313105
У всех есть свое мнение. По мне так Денисов один из лучхих на своей позиции. Скорости бы ему еще. Но Чересчурчесов человек принципиальный. Видать когда то (в Динамо)Денисов прямо сказал что думает о нем как о тренере и этим перечеркнул себе вызов в сборную.
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Добрый Вжух
1491313497
Ну не может вратарь сборной рулить.
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Antoshka2015
1491316450
Тарасов мимо сборной должен
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RedGreenHooligan
1491316595
Тарасов - деревянный, какая нафиг ему сборная? Денисов должен быть в сборной, альтернативы ему пожалуй нет сейчас, все таки Глушаков и Зобнин больше должны играть на атаку, а не сидеть в обороне
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Sky Spartak
1491318703
Посмотрите сколько игроков в сборной пробуют...дают шансы.... когда играли одни и те же...все говорили возьмите с Анжи с Терека...с Кубани...пусть будут проигрывать но зато с желанием и с перспективой... сейчас опять ноют... думаю Черчесов сделает в итоге хорошую сборную...
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Мары
1491361496
Всё правильно Черчесов делает. Он не должен всем нравиться или не нравиться.Когда то дружно орали, что в сборной одни и те же.Дайте проявить себя самородкам.Так вот сейчас Черчесов и пробует то одних, то других.Я думаю, что если его дёргать ни кто не будет, в конце концов сборную он всё таки соберёт. А Зобнин и Денисов друг друга стоят.У одного крен на атаку, а у другого сугубо в оборону.Вот бы соединить всё это в одного, была бы просто красота.
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