Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов – об отсутствии Денисова в сборной: «На позиции Игоря играет Зобнин, и играет хорошо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он еще ни разу не вызвал в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    53-летний специалист возглавил сборную в августе 2016 года. С тех пор футболист железнодорожников не получил в команду ни одного вызова.

    «Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо. Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать, и никто не попросить исключить.

    В команде должен быть определенный баланс. У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса. Того же Бухарова не было в списке, но сейчас он вышел и забил. Я же не могу запретить футболисту проявлять себя», – сказал Черчесов.

    Денисов защищает цвета сборной России с 2008 года. За это время он принял участие в 54-х матчах.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2017, 11:29

      Зобнин не просто хорош, он прогрессирует на глазах. А в атаке он в разы лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 06:04

      Всё правильно Черчесов делает.
      Он не должен всем нравиться или не нравиться.Когда то дружно орали, что в сборной одни и те же.Дайте проявить себя самородкам.Так вот сейчас Черчесов и пробует то одних, то других.Я думаю, что если его дёргать ни кто не будет, в конце концов сборную он всё таки соберёт.
      А Зобнин и Денисов друг друга стоят.У одного крен на атаку, а у другого сугубо в оборону.Вот бы соединить всё это в одного, была бы просто красота.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2017, 18:24

      Зобнин не плох, никто не спорит, а вот Тарасов лишний

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 4 апреля 2017, 18:11

      Посмотрите сколько игроков в сборной пробуют...дают шансы.... когда играли одни и те же...все говорили возьмите с Анжи с Терека...с Кубани...пусть будут проигрывать но зато с желанием и с перспективой... сейчас опять ноют... думаю Черчесов сделает в итоге хорошую сборную...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 апреля 2017, 17:36

      Тарасов - деревянный, какая нафиг ему сборная? Денисов должен быть в сборной, альтернативы ему пожалуй нет сейчас, все таки Глушаков и Зобнин больше должны играть на атаку, а не сидеть в обороне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 > RedGreenHooligan 4 апреля 2017, 18:03

      Зобнин в атаке не особо креативен. А вот функцию цепной собаки он на ура отыгрывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 4 апреля 2017, 17:34

      Тарасов мимо сборной должен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 4 апреля 2017, 17:05

      После того, как провалится на Кубке Конфедераций, может и уберут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 4 апреля 2017, 16:52

      Играет хорошо, а сборная проигрывает. Странное понимание хорошей игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 4 апреля 2017, 16:44

      Ну не может вратарь сборной рулить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 апреля 2017, 16:38

      У всех есть свое мнение. По мне так Денисов один из лучхих на своей позиции. Скорости бы ему еще. Но Чересчурчесов человек принципиальный. Видать когда то (в Динамо)Денисов прямо сказал что думает о нем как о тренере и этим перечеркнул себе вызов в сборную.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11