Гусев: «По нынешней игре сборной России ничего не понятно»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об игре сборной России в контрольном матче против Бельгии (3:3). По словам Гусева, по нынешней игре национальной команды сложно что-то понять.

«Да, нам удалось отыграться в матче против сборной Бельгии. Но здесь скорее всего встали бельгийцы, чем прибавили мы. Конечно, Черчесов сделал замены, которые освежили игру. Вышли новые футболисты, из-за чего стали получаться хоть какие-то комбинации, хотя и эпизодами.

На предстоящем Кубке конфедерации уже нужно наигрывать состав и схему, при которой сборная будет играть на домашнем чемпионате мира. Для экспериментов времени остается не так много. Надо формировать костяк. По нынешней игре сборной сейчас ничего не понятно», – сказал Гусев.