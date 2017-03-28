Мостовой: «Я говорил, что после безобразного выступления на Евро, у сборной России наступят полтора года экспериментов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в преддверии контрольной встречи против Бельгии поделился мнением об игре национальной команды. По словам эксперта, победа над бельгийцами позволит забыть о поражении от Кот-д'Ивуара.

«Ясное дело, что единственный выход из такого положения – красивый яркий футбол, как бы банально это ни звучало. Сегодня у сборной России нет ни результата, ни игры. Потому если сегодня обыграем Бельгию, то поражение от Кот-Д’Ивуара забудется и все наладится на какое-то время.

После безобразного выступления на Евро и увольнения Слуцкого я говорил, что сейчас наступят полтора года экспериментов. Когда они закончатся – виднее тренерам сборной России, но когда-то это должно закончиться. В такой ситуации, помимо множества минусов, есть еще и плюсы. Главный плюс: нам не нужно заморачиваться по поводу выхода на чемпионат мира. Представьте: сейчас бы мы так же играли, но только в отборе. А вместо этого — отдыхаем, экспериментируем, открываем стадионы – все здорово!» – сказал Мостовой.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

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