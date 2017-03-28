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  • Мостовой: «Я говорил, что после безобразного выступления на Евро, у сборной России наступят полтора года экспериментов»

Мостовой: «Я говорил, что после безобразного выступления на Евро, у сборной России наступят полтора года экспериментов»

28 марта 2017, 16:40
8

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в преддверии контрольной встречи против Бельгии поделился мнением об игре национальной команды. По словам эксперта, победа над бельгийцами позволит забыть о поражении от Кот-д'Ивуара.

«Ясное дело, что единственный выход из такого положения – красивый яркий футбол, как бы банально это ни звучало. Сегодня у сборной России нет ни результата, ни игры. Потому если сегодня обыграем Бельгию, то поражение от Кот-Д’Ивуара забудется и все наладится на какое-то время.

После безобразного выступления на Евро и увольнения Слуцкого я говорил, что сейчас наступят полтора года экспериментов. Когда они закончатся – виднее тренерам сборной России, но когда-то это должно закончиться. В такой ситуации, помимо множества минусов, есть еще и плюсы. Главный плюс: нам не нужно заморачиваться по поводу выхода на чемпионат мира. Представьте: сейчас бы мы так же играли, но только в отборе. А вместо этого — отдыхаем, экспериментируем, открываем стадионы – все здорово!» – сказал Мостовой.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Кот-д'Ивуар Мостовой Александр
Комментарии (8)
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justozavr
1490708576
А сам про себя радуется, что в свое время был капитаном команды Чупа-Чупс!
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VENEROLOG
1490709655
Саша здравомыслящий человек! Сборная создаётся с нуля, идёт смена поколений, которая безболезненно пройти не может! Надо Черчесову дать спокойно поработать, без лишних дёрганий! Критика ,конечно, нужна. но конструктивная! Мне очень понравилось, что Бердыев будет консультировать Черчесова. И очень не приятно, что злопыхатели типа Газзаева. Бубнова ( кстати его земляки) и др. вместо помощи только занимаются болтологией и вставляют палки в колёса! Вам должно быть стыдно!
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PAVLODAR
1490712158
Экспе - рементатор ! Успехов в играх !
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prtcs
1490714220
Тренер, который не востребован в клубах, не сможет поставить игру сборной до уровня лучших команд, которые будут выступать на ЧМ.
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Болельщик Реал Мадрида
1490714805
Можно подумать, что и они привели к успехам!
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FanatSerj
1490715120
"красивый яркий футбол" - загнул, может для начала просто достойно сыграют ? С Кот-д'Ивуаром обескуражила даже не игра, и даже не то что 0-2 проиграли, а именно как были забиты эти два гола, просто как каким то любителям с пивзавода после получики вкатили.
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NNNN-4
1490722528
Полтора года сплошных экскрементов...
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