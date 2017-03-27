Бубнов считает, что в сборной России следует наигрывать Панченко и Караваева

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов считает, что в сборной России нужно закладывать базу на будущее. Специалист заявил, что стоит начинать вводить в состав национальной команды нападающего «Динамо» Кирилла Панченко и защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева.

«Панченко и Караваева надо наигрывать. Многих не будет в сборной после чемпионата мира-2018. Это и называется стратегия. У нашей сборной же нет еще базы. На подготовку тратятся сумасшедшие деньги. Ни в одной серьезной сборной нет такой ситуации.

У Мутко и раньше не было помощников, профессионально разбирающихся в футбольной кухне. Рыба гниет с головы», – сказал Бубнов.