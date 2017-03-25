Семенов: «Слышал свист с трибун. Было неприятно»

Защитник сборной России Андрей Семенов после товарищеского матча против Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что ему было неприятно слышать свист в адрес игроков национальной команды от собственных болельщиков. Отметим, что при этом российский фанаты поддержали футболистов гостей.

«Тактически переиграли, но уступили из-за двух ошибок. Переиграли полностью на стандартах, каких-то сантиметров не хватало. Слышал свист. Это было неприятно. Что я могу сказать болельщикам? Тяжелый вопрос», – сказал Семенов.

Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.