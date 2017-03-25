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    Семенов: «Слышал свист с трибун. Было неприятно»

    Защитник сборной России Андрей Семенов после товарищеского матча против Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что ему было неприятно слышать свист в адрес игроков национальной команды от собственных болельщиков. Отметим, что при этом российский фанаты поддержали футболистов гостей.

    «Тактически переиграли, но уступили из-за двух ошибок. Переиграли полностью на стандартах, каких-то сантиметров не хватало. Слышал свист. Это было неприятно. Что я могу сказать болельщикам? Тяжелый вопрос», – сказал Семенов.

    Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 01:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 марта 2017, 17:59

      Семёнов: "Тактически переиграли, но уступили из-за двух ошибок". Что-то это напоминает? Ах, да. Бой Кличко - Льюис. Кличко: " Фактически я его переиграл". Льюис: " Вы на его лицо посмотрите."

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 марта 2017, 08:53

      Стратег хренов ! твоё дело за мячом бегать , а не языком поганым чушь нести

      1
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      Рейтинг: +113

      df44 25 марта 2017, 08:22

      А что он хотел услышать?

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 25 марта 2017, 08:21

      Надеюсь из Бельгии не приедут Азар, Лукаку, Бентеке, Мертенс... А то боюсь свистом не ограничится...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 25 марта 2017, 08:07

      Да похуй им на этот свист

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 марта 2017, 07:58

      При такой игре вас помидорами да яйцами забросать надо было! Позор! Нет у нас ни тренера, ни сборной...

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 марта 2017, 07:27

      Тактически переиграли,ну и толку что вы тактически переиграли ,фактически то вы проиграли и вся оборона проиграла (что это за тактика когда 1игрок вас 4ых проходит как на тренеровки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 25 марта 2017, 07:18

      Тактически проиграли??? АД !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 марта 2017, 06:03

      A смотреть на вас Дурней приятно?

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 марта 2017, 04:57

      А какой реакции вы ожидали при такой-то игре?




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