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    Футболисты сборной России покинули поле после поражения от Кот-д'Ивуара под крики «Позор!»

    Болельщики сборной России после поражения национальной команды в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2) проводили игроков с поля криками «Позор!». Отметим, что в адрес футболистов соперника фанаты скандировали одобрительные слова.

    Данное поражение стало для главного тренера сборной России Станислава Черчесова третьим на своем посту после назначения в августе 2016 года.

    28 марта российская команда проведет товарищескую игру против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 21:14
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 25 марта 2017, 05:47

      Традицию не надо нарушать , "молодцы"!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 марта 2017, 00:24

      ...а что тут скажешь?!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 марта 2017, 23:49

      Хочется спросить господина Мутко: Где молодые одарённые,талантливые игроки которых вы обещали подготовить к чемпионату мира?Ведь вы тогда, когда России достался чемпионат, себя пяткой в грудь стучали обещая новую стратегию развития футбола в стране и подготовки конкурентноспособной сборной...А с тем что есть сейчас...увы каши не сваришь....Обидно что в очередной раз болельщиков кинули....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 марта 2017, 22:44

      Мне казалось порой, что Мутко выскочит на поле тушить пожар. Сначала улыбался, а потом скис. Пора в отставку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 24 марта 2017, 22:28

      Да здравствует пустые трибуны на чемпионате мира, пусть играют для себя, нам такой футбол не нужен

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > EVGEN13RUS 25 марта 2017, 08:32

      Правильно. Я хоть и не могу на стадины ходить, но принимаюна себя обязательство футбол больше российски

      0
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > EVGEN13RUS 25 марта 2017, 08:38

      Еще раз.
      Правильно. Я хоть и не могу на стадионы ходить, но принимаю на себя обязательство футбол больше российский не смотреть даже по телевизору. Может, Ростов только, если в Кубки попадет... Остальных всех вместе с Мутко и околофутбольным аппаратом - на ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 марта 2017, 22:26

      Надо всех чтобы все действующие функ ционеры футбола подали в отставку во главе с самым главным председателям. И пусть в футбол прийдет свёзшая кровь, тогда можно попробовать что то изменить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 марта 2017, 22:22

      А где видео???!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 марта 2017, 22:21

      Думаю не стоит делать таких скоропостижных выводов. Сборную за два ,три матча не построишь . Да и исполнителей взяли мягко говоря ни тех. Бухаров ну очень нерасторопный в штрафной, Самедов получает мяч и остается совершенно в одиночестве и без адресата. А про грубейшие ошибки в обороне ,и говорить не хочется . С бельгийцами необходимо просматривать других людей.

      -1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 марта 2017, 22:18

      А сколько млн-ов прокричали это слово возле телевизоров?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 марта 2017, 22:17

      нет игры, не видно никаких идей

      2
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