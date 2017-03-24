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  • Футболисты сборной России покинули поле после поражения от Кот-д'Ивуара под крики «Позор!»

Футболисты сборной России покинули поле после поражения от Кот-д'Ивуара под крики «Позор!»

24 марта 2017, 21:14
57

Болельщики сборной России после поражения национальной команды в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2) проводили игроков с поля криками «Позор!». Отметим, что в адрес футболистов соперника фанаты скандировали одобрительные слова.

Данное поражение стало для главного тренера сборной России Станислава Черчесова третьим на своем посту после назначения в августе 2016 года.

28 марта российская команда проведет товарищескую игру против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (57)
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Zenit-84
1490379425
Даешь Бердыева в сборную!
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Вервольф
1490379534
Почему, ну почему я не пошёл в большой футбол? Получать бешеные бабки за то, чтобы бегать по травке - это же вот прям моё!
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Mr Abdullaev
1490379568
Ы
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Gazelvagen877
1490379871
Антирекорд Непробиваемого "ВЕЛИКОГО" гарика коньфеева
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Cant Stop
1490379943
после такой игры надо было кричать Пида расы!
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JUVENTINO-666
1490380126
Я тоже считаю что ситуация может спасти только Курбан Бердыев. У него хотя бы есть своя философия как никак. Будет какой-то интерес наблюдать за командой
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alp
1490380265
да им как с гуся вода... сегодня же вечером надо ловить этих кривоногих по ночным клубам Краснодара...
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ГенГриг
1490382230
Ну что? Чиновники и функционеры футбольные вам самим не стыдно. до чего докатились. это уже не позор. Это деградация нашего футбола. Я уже лет 5 кричал. что легионеры погубят наш футбол.
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Ral13
1490383087
А сколько млн-ов прокричали это слово возле телевизоров?
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mdu86
1490383350
А где видео???!!!
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