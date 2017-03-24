Футболисты сборной России покинули поле после поражения от Кот-д'Ивуара под крики «Позор!»

Болельщики сборной России после поражения национальной команды в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2) проводили игроков с поля криками «Позор!». Отметим, что в адрес футболистов соперника фанаты скандировали одобрительные слова.

Данное поражение стало для главного тренера сборной России Станислава Черчесова третьим на своем посту после назначения в августе 2016 года.

28 марта российская команда проведет товарищескую игру против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.