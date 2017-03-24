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    Болельщики сборной России – Кот-д'Ивуару: «Молодцы!»

    Болельщики сборной России во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (0:2) скандировали в адрес соперника одобрительные слова. В частности, после второго забитого в ворота россиян гола местные фанаты стали кричать ивуарийцам: «Молодцы!».

    Отметим, что данное поражение стало для Станислава Черчесова, возглавившим национальную команду в августе 2016 года, третьим на посту главного тренера сборной России.

    28 марта россияне проведут товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 21:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +13

      bojole2000 25 марта 2017, 01:26

      Никогда футболисты не научатся играть в футбол пока не будут петь во время Гимна.Смотришь на них и диву даешься.Как будто хоронят близкого родственника, только у Мутко всегда улыбка чему радуется не известно.Плакать надо а не смеяться

      3
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      Рейтинг: +75

      dedruz 24 марта 2017, 21:51

      символично, что один из цветов формы сборников - цвет кремлевской стены...вот и стоят и даже листьями не шевелят..

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > dedruz 25 марта 2017, 09:14

      Может сразу к стенке ???

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 24 марта 2017, 21:49

      Оденьте этих уё***ов в другу форму, пусть не позорят цвета России!

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2017, 21:41

      Всю неделю меня бесил исход матча Зенит -Арсенал: я пытался доказать , что поведение судей и игроков Зенита делает в итоге нашу сборную никакой. Не падают ивуарийцы как дзюба от малейшего касания, а борются как мужики до конца и забивают красавцы голы. Шпану шуганую набрали в сборную, тьфу... срамота

      5
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > пряник929 24 марта 2017, 22:16

      В точку! Оба роскошных гола ребята забили нам, пройдя сквозь нарушения, спотыкаясь, перепрыгивая подножки..... Наши бы уже в самом начале атаки рухнули в корчах, глядя при этом укоризненно на судью, вместо того, чтобы по воротам бить.

      4
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 24 марта 2017, 21:33

      А наших,ой... что это я...чухланцев этих, не освистали?

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 21:13

      унижение от сборных других команд и презрение собственных болельщиков... нет у нас футбола слуцкий сука был прав.. обидно только что эти педики в форме сборной России ездят на бентли и пьют шампанское адовой стоимости. чем они лучше меня бля не понимаю

      11
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > alp 24 марта 2017, 21:18

      Вот не правильная позиция, что значит чем лучше? Ну раз играют и зарабатывают значит лучше, как минимум тем, что они пахали в детстве и юношестве в футбольных академиях, их заметили среди толпы детишек и они прошли этот путь. Другое дело, что не зачем платить им такие огромные деньги. Из-за 90ых у нас менталитет такой - мне все по боку, главное моя семья и мое благосостояние. Честь страны, какие то моральные принципы все на последнем месте. Потолок зарплат, без серых схем и пусть сидят на 100-200 тысячах рублей в месяц. Ибо нех!

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > myelementisearth 24 марта 2017, 21:22

      не их таланты, а купюры в кошельках их папаш заметили. которые пристроили своих отпрасков в проф клубы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +377

      bringing > alp 24 марта 2017, 21:24

      Они ПЕДИКИ,увы в форме Сборной России,уже не лучше тебя,с чего ты взял,что лучше.

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      Рейтинг: +377

      bringing > myelementisearth 24 марта 2017, 21:34

      Мало Вы знаете,кто пахал,а кто нет.Кто пахал- пахает до сих пор,кто платил (за кого платили) ходят по полю,вон за миллионы ,и ни капли не стесняются от всей страны слово (ПОЗОР) ,потому что им по хуй и на страну и на болельщика. *Ключевое слово ходят.

      3
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 24 марта 2017, 21:10

      один вариант - отработать красиво против Бельгии..... иначе сразу смена тренера....

      2
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      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > Revolver76 24 марта 2017, 21:11

      Чем отрабатывать красиво???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > polt 24 марта 2017, 21:13

      победой с разницей минимум в два мяча

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp > Revolver76 24 марта 2017, 21:14

      Семака в тренеры, сборную из ФНЛ. даже если будем лететь в каждом матче - ну и хер с ним

      4
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Revolver76 24 марта 2017, 21:18

      На Путина?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > kykyi 24 марта 2017, 21:23

      Он переведёт на Шойгу )))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Микояновский мясокомбинат 24 марта 2017, 21:30

      Не. ложки-погремушки для болельщиков САМ утверждал, Шойгу не доверил и здесь должен САМ. Крым- брал, Сирию-брал. Чемпионат, тоже должен взять.

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 марта 2017, 21:10

      болельщики тоже молодцы))))

      2
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 24 марта 2017, 21:09

      Днари тупые

      Кутепов чертилло, бревно вонючие

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      Рейтинг: +4934

      polt > Woodbreak 24 марта 2017, 21:10

      ВОНЮЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 21:08

      Зато у нас есть лимит, который способствует развитию нашего футбола!!!

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