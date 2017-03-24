Болельщики сборной России – Кот-д'Ивуару: «Молодцы!»

Болельщики сборной России во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (0:2) скандировали в адрес соперника одобрительные слова. В частности, после второго забитого в ворота россиян гола местные фанаты стали кричать ивуарийцам: «Молодцы!».

Отметим, что данное поражение стало для Станислава Черчесова, возглавившим национальную команду в августе 2016 года, третьим на посту главного тренера сборной России.

28 марта россияне проведут товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.