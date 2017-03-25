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    Отбор на ЧМ-2018. Австрия оказалась сильнее Молдавии, Уэльс в меньшинстве сыграл вничью с Ирландией

    В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Австрии сломила сопротивление Молдавии, дважды поразив ворота соперника в концовке встречи – 2:0. Набрав семь очков, австрийцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице группы D.

    В другой встрече Ирландия и Уэльс не сумели поразить ворота друг друга и свели дело к ничейному исходу – 0:0. Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 5-й тур

    Австрия – Молдавия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сабитцер, 75; 2:0 – Харник, 90.

    Ирландия – Уэльс – 0:0

    Удаление: нет – Тэйлор, 70.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 00:41
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