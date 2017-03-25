Отбор на ЧМ-2018. Австрия оказалась сильнее Молдавии, Уэльс в меньшинстве сыграл вничью с Ирландией

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Австрии сломила сопротивление Молдавии, дважды поразив ворота соперника в концовке встречи – 2:0. Набрав семь очков, австрийцы расположились на четвертом месте в турнирной таблице группы D.

В другой встрече Ирландия и Уэльс не сумели поразить ворота друг друга и свели дело к ничейному исходу – 0:0. Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 5-й тур

Австрия – Молдавия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сабитцер, 75; 2:0 – Харник, 90.

Ирландия – Уэльс – 0:0

Удаление: нет – Тэйлор, 70.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)