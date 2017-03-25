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    Самедов: «Если мы показываем такую игру, значит, заслуживаем свиста с трибун»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес игроков национальной команды. Отметим, что местные фанаты одобрительными словами поддержали соперника.

    «Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д'Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», – сказал Самедов.

    Добавим, что 28 марта россияне проведут товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2017 00:02
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 14:19

      а что дожный были они показать - ну соберите вы в любом виде спорта ни раз не игрвших вместе людей и что они покажут - даже соображая на троих со случайными людбми происходит драка

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 25 марта 2017, 09:31

      дело не в лимите ! всё дело в окладах ! оклад главный враг развития ! сами виноваты ! подняли зарплаты игрокам до небес ! у нас сборная нормально играла когда в европе пол команды было ! у них цель была себя показать что бы в европу взяли ! а сейчас нах ему та европа ! за такие бабки там надо пахать ! дзюба какорин это что супернапы ? за что им такие бабаки ? что они выиграли ? снижение зарплат в разы и переход к оплате по результатам игры вот что нужно !

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 09:01

      Тебя первого нужно в шею гнать из футбола и попутно бить палками, урод!!!

      -1
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      Рейтинг: +57

      mazahir 25 марта 2017, 08:48

      Это всё злосчастный лимит!!!
      Сколько было новостей о переходе Миранчука то туда,то сюда...вышел на замену и,что показал?! И таких миранчуков у нас пруд пруди...получают контракты не за игру, а за паспорт. Кутепова африканец прошел,как феррари нашу ладу. А Головин...вместо того,чтобы футбольной технике обучиться...сходил в тату салон и покрасил волосы...значит, наши футболлеры и так счастливы на всё у них и бабла и времени хватает,только не на игру...

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > mazahir 25 марта 2017, 10:52

      а я вот думаю если лимит отменят останутся ли вообще Российские футболисты в топ клубах Премьер лиги ?будут бегать одни легионеры ,без гражданство РФ и жди 5 лет пока они его получат ,так как нету уверенности что в средниках и не топ командах наберут достаточное количество игроков с гражданством ,придётся добирать с фнл

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      Рейтинг: +57

      mazahir > г.Онега 25 марта 2017, 21:56

      На войне как на войне! Значит,так тому и быть!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 25 марта 2017, 08:11

      И нам,как-бы по фигу,свистите вы или нет..,другой-то сборной у вас,все-одно нет.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 марта 2017, 07:48

      Умный человек Самедов. Ему бы еще научиться по мячу попадать.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > serppion 25 марта 2017, 14:22

      если бы все попадали как Самедов - былобы очень хорошо- в том и дело что уровень других очень низкий - не говоря уж о самоотдачи

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      Рейтинг: +51

      Buyan86 25 марта 2017, 07:19

      Один казак нашелся, признал, что сборная не очень!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Buyan86 25 марта 2017, 07:30

      согласен,а то остальные как под дудку тренера говорят

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 25 марта 2017, 03:46

      Как так Какорин не опять не забил вай вай ну ему простительно ему же на все плевать!!!! он ща поедеть в кальяную праздновать))) очень жаль что наша сборная так играеть))) а еще больше жалко когда в такой агромной стране не можем найти 21 игрока которые могут показать себя достойно!!!!

      -3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Zelim2909 25 марта 2017, 05:30

      А где вы увидели Кокорина?

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Zelim2909 25 марта 2017, 07:34

      матч не смотрел ?Кокорина в заявке не было ,да и результат тот же был бы если бы и был)) он как нападающий полный нуль если где то что то может это на правом фланге (для замены Самедова тока он подходит когда Самедов набегает своё в матче, А так его лучше вообще не вызывать в сборную в качестве нападающего и в качестве как игрока))))

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Zelim2909 25 марта 2017, 07:35

      Кокорина даже в заявке не было

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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 марта 2017, 03:21

      Всем зарплату учителя

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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 марта 2017, 01:17

      Тебе старче так давным давно нужно было отказаться от сборной!!!! Кроме тупых навесов в штрафную ни чего и сделать не можешь!!! Пенсия!!!

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