Самедов: «Если мы показываем такую игру, значит, заслуживаем свиста с трибун»

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес игроков национальной команды. Отметим, что местные фанаты одобрительными словами поддержали соперника.

«Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д'Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», – сказал Самедов.

Добавим, что 28 марта россияне проведут товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.