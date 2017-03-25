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  • Самедов: «Если мы показываем такую игру, значит, заслуживаем свиста с трибун»

Самедов: «Если мы показываем такую игру, значит, заслуживаем свиста с трибун»

25 марта 2017, 00:02
26

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес игроков национальной команды. Отметим, что местные фанаты одобрительными словами поддержали соперника.

«Если мы показываем такую игру, значит, мы этого заслуживаем (свиста с трибун). Сборная Кот-д'Ивуара была быстрее нас. Они здорово сыграли в тех моментах, когда забивали свои голы», – сказал Самедов.

Добавим, что 28 марта россияне проведут товарищескую встречу против команды Бельгии. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Самедов Александр
Комментарии (26)
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aleksander
1490392401
Тебе так уже давным давно дорога в пансионат!!! Иуда!!!!
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Михас007
1490392459
Просто вам не стыдно, мне очень стыдно
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Smekaev
1490392673
Что же с ними Азар тогда сделает, если их так эти товарищи возили...
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Asbjorn
1490392973
О каком там прогрессе бубнов говорил,ума не приложу,как стоячих обыгрывать,а у нас ни атака ничего сделать толком не может, ни оборона,позор одним словом
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aleksander
1490393837
Тебе старче так давным давно нужно было отказаться от сборной!!!! Кроме тупых навесов в штрафную ни чего и сделать не можешь!!! Пенсия!!!
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VVM1964
1490394147
НУ ХОТЬ ОДИН ПРИЗНАЛ , ЧТО " ЗАСЛУЖИЛИ , ТО И ПОЛУЧИЛИ " , А ТО БЛИН У ОДНОГО БОЛЕЛЬЩИКИ ОКАЗАЛИСЬ ВИНОВАТЫМИ , ДРУГОЙ ВЫВОДАМИ БРАВИРУЕТ , ТРЕТИЙ РАЗДУМЬЯМИ .
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directorpg
1490401298
Всем зарплату учителя
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Zelim2909
1490402762
Как так Какорин не опять не забил вай вай ну ему простительно ему же на все плевать!!!! он ща поедеть в кальяную праздновать))) очень жаль что наша сборная так играеть))) а еще больше жалко когда в такой агромной стране не можем найти 21 игрока которые могут показать себя достойно!!!!
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Болельщик Реал Мадрида
1490421680
Тебя первого нужно в шею гнать из футбола и попутно бить палками, урод!!!
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vladimir63
1490423495
дело не в лимите ! всё дело в окладах ! оклад главный враг развития ! сами виноваты ! подняли зарплаты игрокам до небес ! у нас сборная нормально играла когда в европе пол команды было ! у них цель была себя показать что бы в европу взяли ! а сейчас нах ему та европа ! за такие бабки там надо пахать ! дзюба какорин это что супернапы ? за что им такие бабаки ? что они выиграли ? снижение зарплат в разы и переход к оплате по результатам игры вот что нужно !
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