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  • Бубнов после поражения от Кот-д'Ивуара увидел в игре сборной России положительную динамику

Бубнов после поражения от Кот-д'Ивуара увидел в игре сборной России положительную динамику

24 марта 2017, 23:17
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил положительные сдвиги в игре сборной России, несмотря на поражение в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Отметим, что данный проигрыш стал для национальной команды первым за всю историю от представителя Африки.

«Вынужденно выступая в неоптимальном составе, россияне по игре не выглядели слабее, много атаковали, создавали моменты, а решающим фактором победы гостей стало индивидуальное мастерство. Командное взаимодействие подопечных Черчесова растет (за исключением задней линии). Никаких претензий не может быть и в плане настроя, отдачи. Игра дала много пищи для размышлений, что имеет для неофициальных матчей определяющее значение.

Определенная позитивная динамика в игровом плане все же прослеживается. Сыграли лучше, чем с Турцией, Катаром и Коста-Рикой, да и в победном матче с Румынией тоже (там подсобил арбитр). Сегодня важно трезво оценивать положение сборной России, у которой нет прочных фундамента и центральной оси, в мировой системе координат. Исходя из игры в Краснодаре, понятно, почему Кот-д’Ивуар не смог успешно выступить на Кубке Африки, но, даже уступив 0:2, мы находим в игре сборной России определенные подвижки в верном направлении.

Таков сегодняшний уровень. К Кубку конфедераций он принципиальным образом не изменится. Этот турнир нужно воспринимать, как дополнительную возможность получить игровую практику в режиме, приближенному к боевому. Ничего другого не остается», – сказал Бубнов.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Бубнов Александр
Комментарии (14)
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Бриг
1490387188
Наконец-то здравые мысли.
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Tostao
1490388329
Согласен.
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Chesn0k
1490388447
Впервые за долгое время несогласен с Бубновым. Сегодняшний матч полное говно. Причём, во многом из-за тренерских решений, позитивных подвижек не увидел.
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Жентус
1490388571
Мы перешли на модель с 3 защитниками, кто то скажет: " Ну наконец то! У нас слабая оборона, будем центр насыщать и решим проблему вечно больной зоны центральных защитников, которых в стране дефицит". Причем этот кто то даже не болельщики, а Черчесов, я просто за голову хватаюсь с этого тренера. Вместо того, чтобы искать пару центральных, среди того что есть, он решил поменять схему так, чтобы их было не два, а три! Причем, если у Ростова схема в 3 центральных, это схема в 5 защитников, так как фланговые игроки у них играют на защиту, то у нас в сборной это феноменальная катастрофа, у нас фланги защиты никто не прикрывает! К нашим трем бревнам в защите, просто с фланга забегали нападающие Кот-Д'Ивуара и оставляли сзади лежать на газоне. Вопросы к схеме Черчесова после матча просто огромны, зачем ты это сделал Стас? Мы все последнее десятилетие хаяли двух столбушков в центре защиты сборной, а ты решил, когда наши бревна ушли на покой, еще больших дуболомов найти и увеличить их количество? Отлично, теперь у нас три еще больших бревна в обороне, которых должны страховать Жирков и Ерохин, которые очень часто подключаются к атаке. А в итоге что? Зоны пустые у нас, как были, так и будут. По Ерохину, так вообще не понятно, Стас же был на матче Ростова с Манчестером, он куда **** глядел? Он вообще видел где и как играет Ерохин в Ростове? Технические задумки этого тренера просто не вписываются в состав сборной России... Плюс у нас состав вечно в лазарете, будем только надеяться, что Бердыев когда-нибудь захочет возглавить нашу сборную, иначе этот самоучка, наглядевшись схем более опытных тренеров срисует, только не понимая что у него задание другое...
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сергей николаевич
1490389831
Согласен
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Мары
1490390162
Согласен с Бубновым. Игра начинает проглядывать.А вот индивидуально сильных игроков у нас действительно нет.У нас пока разобщённый коллектив,пытающийся собраться в одно целое, но при этом теряющий постоянно игроков созидателей, на ровном месте.Что из этого выйдет, а хрен его мама знает. В любом случае возвращаться к схеме с Берёзами и Игнашом, выйдет дороже.Пусть этих или других наигрывают.Так и так к игре придём через игры.Вот такой вот каламбурчик.
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simoron81
1490391394
Бараны
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mutabor0992
1490391582
Больной перед смертью потел???Ну доктору и отвечают:"Потел."Очень хорошо.Гы гы.Это про положительную динамику.
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ribavadim
1490443327
Эх, Саньку, да на поле-бы вместо Кутепова .?! Вот тогда-бы точно положительные сдвиги ног во всех направлениях были. Мимо него ни один шоколадный мусс не просочился-бы, ибо скосил-бы как косой !
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мы_не_рабы
1490452261
Уважаемый эксперт Бубнов. Положительная динамика - это: 1. Когда всем понятно во что и как играет команда; 2. Болельщикам не стыдно за свою сборную; 3. Даже тогда, когда команда проигрывает - мы аплодируем ей стоя. А на динамику будем смотреть после Бельгии.
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