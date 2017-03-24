Бубнов после поражения от Кот-д'Ивуара увидел в игре сборной России положительную динамику

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил положительные сдвиги в игре сборной России, несмотря на поражение в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Отметим, что данный проигрыш стал для национальной команды первым за всю историю от представителя Африки.

«Вынужденно выступая в неоптимальном составе, россияне по игре не выглядели слабее, много атаковали, создавали моменты, а решающим фактором победы гостей стало индивидуальное мастерство. Командное взаимодействие подопечных Черчесова растет (за исключением задней линии). Никаких претензий не может быть и в плане настроя, отдачи. Игра дала много пищи для размышлений, что имеет для неофициальных матчей определяющее значение.

Определенная позитивная динамика в игровом плане все же прослеживается. Сыграли лучше, чем с Турцией, Катаром и Коста-Рикой, да и в победном матче с Румынией тоже (там подсобил арбитр). Сегодня важно трезво оценивать положение сборной России, у которой нет прочных фундамента и центральной оси, в мировой системе координат. Исходя из игры в Краснодаре, понятно, почему Кот-д’Ивуар не смог успешно выступить на Кубке Африки, но, даже уступив 0:2, мы находим в игре сборной России определенные подвижки в верном направлении.

Таков сегодняшний уровень. К Кубку конфедераций он принципиальным образом не изменится. Этот турнир нужно воспринимать, как дополнительную возможность получить игровую практику в режиме, приближенному к боевому. Ничего другого не остается», – сказал Бубнов.

28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.