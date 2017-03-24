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Сборная России впервые в истории проиграла африканской команде

24 марта 2017, 21:24
29

В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе победителей отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

Отметим, что данное поражение стало для россиян первым в истории от африканской команды. В семи предыдущих встречах было одержано четыре победы и зафиксировано три ничейных результата.

Кроме того, сборная России в третий раз проиграла под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе 2016 года.

Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар
Комментарии (29)
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Вервольф
1490380039
Вот думаю, за ещё одной может сходить, пока продают? После просмотра такого жёсткого гей-порно нахерачиться от души явно не помешает.
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alp
1490380124
повторюсь - зато у нас есть лимит, который реально работает - уровень Российского футбола растет из года в год! мутко сука посмотри блядь на результаты лицом а не жопой!!!!
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Аид666
1490380653
Лихтенштейн и Андорра ждут своего часа!
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cska-62
1490380872
Станислав Саламович! У Вас есть телефон? Срочно звоните братьям Березуцким! На матч с Бельгией по той же схеме игры следует выставить: в центре Василия и Алексея Березуцких с Виктором Васиным, на фланги латералями Фернандеса и Жиркова! Хоть позора такого не будет, как сегодня! Опорников и игроков атаки выбрать можно. Я бы остановился на Головине, Дзагоеве, Самедове, Бухарове и Полозе... Ерохин сегодня не впечатлил. Газинский тоже. Ну, а Кутепов хоть и перспективен, но сыроват. Суперзащитники редко появляются сразу и ниоткуда! И главное - заставить всех их мыслить и принимать решения на поле БЫСТРЕЕ! Скорость игры зависит, главным образом, не от скорости ног, а от скорости принятия решений!
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neveldomha
1490381688
А чего то даже и забыл телик включить. Оказывается повезло.
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dedruz
1490382149
А почему Гиблартар не пригласили? Или Андорру...хотя нет - с Андоррой я перегнул...
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Архипелаг Гуляк
1490382387
Сначала надо у почтальонов и клерков научится выигрывать.
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LIWER RW
1490384478
Хорошо, что еще нет пока сборной Антарктиды, я то бы и ей продули.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1490420243
Зачем России такая сомнительная организация , как РФС?
Ответить
alexfilatov
1490468051
У этой сборной - нет будущего! Гнать надо Черчесова пока не поздно, ещё когда его назначали говорил - плохое решение, не тренер он сборной - совершенно уровень не тот, такая сборная только триколор позорит!
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