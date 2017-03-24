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    Сборная России впервые в истории проиграла африканской команде

    В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе победителей отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

    Отметим, что данное поражение стало для россиян первым в истории от африканской команды. В семи предыдущих встречах было одержано четыре победы и зафиксировано три ничейных результата.

    Кроме того, сборная России в третий раз проиграла под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе 2016 года.

    Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 21:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 25 марта 2017, 21:54

      У этой сборной - нет будущего! Гнать надо Черчесова пока не поздно, ещё когда его назначали говорил - плохое решение, не тренер он сборной - совершенно уровень не тот, такая сборная только триколор позорит!

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2017, 08:37

      Зачем России такая сомнительная организация , как РФС?

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 марта 2017, 04:20

      так уже будем проигрывать таким странам как - Папуа Новая Гвинея, Острова Кука))) ну а кому легко... с такой игрой место нашей сборной при отборах на ЧМ в зоне Океании, ну или в лучшем случае Азии))) накипело...

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 25 марта 2017, 01:19

      Бельгия нас походу вынесет, вперёд ногами)))

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 марта 2017, 22:41

      Это ещё цветочки,дальше Бельгия а после и кубок конфидираций,игры нет,перспектив к 18 году нуль(((( печально

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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 24 марта 2017, 22:41

      Хорошо, что еще нет пока сборной Антарктиды, я то бы и ей продули.

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 марта 2017, 22:27

      То ли ещё будет!!! С такой то игрой! (если этот сумбур игрой назвать можно...).

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      Рейтинг: +213

      nik_59 24 марта 2017, 22:13

      Смотреть не хотел, но дал слабину. Теперь уже не буду!

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 22:06

      Сначала надо у почтальонов и клерков научится выигрывать.

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      Рейтинг: +34

      RP 24 марта 2017, 22:04

      За такие игры наказывать надо... Это все от безнаказанности(((

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