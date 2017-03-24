Сборная России впервые в истории проиграла африканской команде

В товарищеском матче в Краснодаре сборная России потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара – 0:2. Голами в составе победителей отметились Джонатан Коджиа и Вилфрид Заха.

Отметим, что данное поражение стало для россиян первым в истории от африканской команды. В семи предыдущих встречах было одержано четыре победы и зафиксировано три ничейных результата.

Кроме того, сборная России в третий раз проиграла под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе 2016 года.

Добавим, что 28 марта сборная России проведет товарищескую встречу против Бельгии, которая состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.