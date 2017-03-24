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    Черчесов: «В матче с Кот-д'Ивуаром зрителей мы не удовлетворили. Будем делать выводы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором его подопечные потерпели поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Отметим, что национальная команда впервые в истории проиграла представителю Африки.

    «Уже пять лет так. Это не проблема, это вопрос, который нужно решать. Зрителей мы не удовлетворили. Сами это знаем. Будем делать выводы», – сказал Черчесов.

    Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 21:32
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 марта 2017, 08:41

      Вывод один ! -гнать поганой метлой этого тупорылого Черчесова , о чём пишу с осени 2016 г.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 марта 2017, 03:15

      Называйте Черчесова как хотите тупым, профнепригодным, не фартовым. Но, его надо срочно убирать из сборной. Туда же, к чертям собачьим и его покровителя Мутка!

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 марта 2017, 23:54

      Мне думается, что из Российских тренеров положительного результата со сборной никто добиться не сможет, у нас есть протеционизм, выбор игроков для главной команды происходит под контролем федерации футбола и туда не попадают сильные по игре игроки

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 марта 2017, 23:05

      пока Черчесов тренер сборной на последующих результатах ,можно ставить крест ,качели будут постоянные , и не будет стабильной игры ,неразбериха ,не понимание и не сыгранность игроков ,тактических действий умных нет. Сборная играют хуже чем при Слуцком . Надо было ставить Бердыева , ему уже ни чего доказывать не надо , он работает на результат .При том что он тактический тренер , может перестроить игру , на два разных тайма .... Жаль что у нас такой министр как мутко, полный профан...

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 марта 2017, 22:33

      Из хорошего можно выделить Ерохина и то что у нас вырисовывается новый лидер в лице головина...а так кругом жуть и мрак...Бухаров и Жирков уже не уровень сборной, Зобнин и Кутепов еще не уровень сборной... Самедов не находит себя в схеме Черчесова...Нападения нет совсем(((

      4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 24 марта 2017, 22:26

      на выход Чер и Mydко !

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 марта 2017, 22:14

      Не черчесову а мутко надо делать выводы, пока Бикеевич свободен

      4
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 24 марта 2017, 22:08

      Cчитаю, что это наш реальный уровень и в ближайшие 5-7 лет изменений в лучшую сторону ждать не стоит. У нас нет сейчас ни атакующих игроков уровня Аршавина, ни напов даже уровня Кержакова, потому если что и получится, то игра по принципу Ростова: отбились в 10-м, убежали в контратаку. Получилось - выиграли, не получилось - ничья или поражение.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 марта 2017, 21:57

      Черчесов такой тренер,что можно играть и без него.Команда играет сама по себе.Никаких тактических задумок нет и в помине.Полгода потеряли,которые мог с пользой для дела использовать Курбан Бекиевич.Мутко- диверсант.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2017, 21:53

      Вывод только один-уйди,
      если не хочешь снискать лавры Слуцкого,
      тебе не переделать эту армию буратинок,
      только инфаркты себе наживешь!
      Сборную не готовят за 1.5 года,ты не маг ,не Амаяк Акопян....

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