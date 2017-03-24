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  • Черчесов: «В матче с Кот-д'Ивуаром зрителей мы не удовлетворили. Будем делать выводы»

Черчесов: «В матче с Кот-д'Ивуаром зрителей мы не удовлетворили. Будем делать выводы»

24 марта 2017, 21:32
36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором его подопечные потерпели поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Отметим, что национальная команда впервые в истории проиграла представителю Африки.

«Уже пять лет так. Это не проблема, это вопрос, который нужно решать. Зрителей мы не удовлетворили. Сами это знаем. Будем делать выводы», – сказал Черчесов.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кот-д'Ивуар Черчесов Станислав
Комментарии (36)
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kykyi
1490380507
Езжайте в гей-клуб, может быть там кого нибудь удовлетворите.
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Архипелаг Гуляк
1490380846
Ну разве Черчесый тренер?
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GoldPlayFIFARus9
1490380948
Он после каждого поражения это говорит.Он это говорил даже ещё тогда,когда не успел заступить на пост главного тренера,мол должны вернуть уважение зрителя,будем делать выводы из того что имеем. А воз и ныне там. Перестроил команду с 4-х на 5 защитников,но теперь-то это модно называть игрой в 3 центральных защитника, а не убогий автобус в надежде на контр-атаку. Ах да, смысл автобуса в том,что сопернику его надо возить с фланга на фланг чтобы растянуть защитную линию,но негры не стали париться,видимо они знали заранее что нашу защиту можно пройти тупо напролом
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Анжер
1490380997
Удовлетвори уже нас болельщиков,съебись в отставку!!!
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пряник929
1490381129
Себя удовлетворить не можете, .менять на молодых всех!! Зажрались. Родину ни во что не ставят. Сборная СССР даже проигрывая , всегда билась!!!
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мы_не_рабы
1490381439
Нас не надо удовлетворять, мы не бабы! Вы сделайте так, чтобы мы вами ГОРДИЛИСЬ!!!. как гордятся своими футболистами жители Исландии, не говоря уже о других. А пока вы - наш ПОЗОР!!!
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turist82
1490381569
Негры лучше приспособлены природой для футбола. Мощнее, выше и сильнее белых.
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yorgenbarenz
1490381855
Черчесов такой тренер,что можно играть и без него.Команда играет сама по себе.Никаких тактических задумок нет и в помине.Полгода потеряли,которые мог с пользой для дела использовать Курбан Бекиевич.Мутко- диверсант.
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каа
1490384008
Из хорошего можно выделить Ерохина и то что у нас вырисовывается новый лидер в лице головина...а так кругом жуть и мрак...Бухаров и Жирков уже не уровень сборной, Зобнин и Кутепов еще не уровень сборной... Самедов не находит себя в схеме Черчесова...Нападения нет совсем(((
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Voltiz
1490385926
пока Черчесов тренер сборной на последующих результатах ,можно ставить крест ,качели будут постоянные , и не будет стабильной игры ,неразбериха ,не понимание и не сыгранность игроков ,тактических действий умных нет. Сборная играют хуже чем при Слуцком . Надо было ставить Бердыева , ему уже ни чего доказывать не надо , он работает на результат .При том что он тактический тренер , может перестроить игру , на два разных тайма .... Жаль что у нас такой министр как мутко, полный профан...
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