Черчесов: «В матче с Кот-д'Ивуаром зрителей мы не удовлетворили. Будем делать выводы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором его подопечные потерпели поражение от Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Отметим, что национальная команда впервые в истории проиграла представителю Африки.

«Уже пять лет так. Это не проблема, это вопрос, который нужно решать. Зрителей мы не удовлетворили. Сами это знаем. Будем делать выводы», – сказал Черчесов.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.