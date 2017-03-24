Куасси: «Не могу сказать, что у Кононова или Шалимова тактика хуже»

Полузащитник «Селтика» и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси, который выступал в начале нынешнего сезона в «Краснодаре», выразил благодарность Олегу Кононову и Игорю Шалимову. Он также поблагодарил владельца клуба Сергея Галицкого за время, проведенное в российской команде. 19-летний футболист провел за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Напомним, что сборной России в пятницу, 24 марта предстоит провести товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на стадионе «Краснодара», а 28-го числа россияне в Сочи встретятся с Бельгией.

– В начале нынешнего сезона из «Краснодара» ушел главный тренер Олег Кононов. Его место занял Игорь Шалимов. Что вы можете сказать об этих специалистах?

– Кононов – отличный тренер, который очень многому меня научил. Он покинул команду, но это футбол и такое случается. Я благодарен Олегу Кононову за шанс играть за «Краснодар». Хочется сказать спасибо и Игорю Шалимову, который предоставил мне еще больше возможностей играть в команде. Оба специалиста очень сильные, и у меня для них есть только слова благодарности. Именно они открыли мне дорогу в большой футбол.

– Многие считают, что игра «Краснодара» при Шалимове стала менее привлекательной.

– Не согласен. Это футбол, у каждого тренера своя тактика, свое видение этой игры. Не могу сказать, что у Кононова или Шалимова тактика хуже. Просто каждый видит игру команды по-своему. Это нужно уважать.

– Вы когда-нибудь общались с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким?

– Да, иногда. Когда я покидал команду, он пожелал мне удачи в «Селтике» и поблагодарил за время, проведенное в России. Я ответил, что, возможно, когда-нибудь еще вернусь в «Краснодар». Он замечательный человек. Хочу поблагодарить Галицкого за время, проведенное в его клубе.