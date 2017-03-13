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  • Гончаренко: «Братья Березуцкие и Игнашевич еще могут помочь сборной России»

Гончаренко: «Братья Березуцкие и Игнашевич еще могут помочь сборной России»

13 марта 2017, 21:42
18

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что защитники команды Алексей Березуцкий, Василии Березуцкий и Сергей Игнашевич еще могут быть полезны сборной России. Напомним, на днях стало известно, что Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.

«К решению я отнесся с пониманием. Были ли с моей стороны советы? Что касается совета и подсказа, Вася один из тех футболистов, который достаточно хорошо понимает свое состояние и знает свой организм. Поэтому если он так решил, мы должны уважать это решение. Но тем не менее мы все вместе должны надеяться, что еще помогут национальной сборной его опыт и класс.

Они каждый день передо мной, я вижу их состояние. Если они говорят, что им надо взять паузу, это еще не значит, что они не могут в определенных матчах помочь сборной. Поэтому, если понадобится... Они сильны физически. Это касается и Васи, и Игнашевича, то же самое могу сказать про Леху Березуцкого», – сказал специалист.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (18)
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diadushka
1489430882
Конечно могут! И Лоськов, вернувшийся в футбол, тоже может помочь! И Карпин, если вернется в футбол тоже может помочь! И даже Никита Палыч Симонян................
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alex1951
1489432814
Гончаренко ,чтобы рос.футбол без тебя делал,золотой ты наш? Давай тогда вернем в сборную и Шаву,Семака,Карпина,Тихонова и многих др. Это ж Орпы,цвет нации.....
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gak71
1489433259
Могут, но не нужно, их время прошло.
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lysenkoff
1489434116
Помогут побольше голов пропускать, а то и так недостаточно было...
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трениришко
1489435772
а где новость о том что гинер лишился пальца
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ufos73
1489437868
Так уже помогают... Своим отсутствием ))
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la verdad
1489438732
Умереть...
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Derzkiy1
1489439749
Они стары , но проблема в том, что и замены то и нет
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отдай мои вещи
1489446422
да хватит уже с нас их )
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mnb 95
1489448087
А где равноценная замена, кто конкретно?
Ответить
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