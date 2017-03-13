Гончаренко: «Братья Березуцкие и Игнашевич еще могут помочь сборной России»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что защитники команды Алексей Березуцкий, Василии Березуцкий и Сергей Игнашевич еще могут быть полезны сборной России. Напомним, на днях стало известно, что Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.

«К решению я отнесся с пониманием. Были ли с моей стороны советы? Что касается совета и подсказа, Вася один из тех футболистов, который достаточно хорошо понимает свое состояние и знает свой организм. Поэтому если он так решил, мы должны уважать это решение. Но тем не менее мы все вместе должны надеяться, что еще помогут национальной сборной его опыт и класс.

Они каждый день передо мной, я вижу их состояние. Если они говорят, что им надо взять паузу, это еще не значит, что они не могут в определенных матчах помочь сборной. Поэтому, если понадобится... Они сильны физически. Это касается и Васи, и Игнашевича, то же самое могу сказать про Леху Березуцкого», – сказал специалист.