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    Гончаренко: «Братья Березуцкие и Игнашевич еще могут помочь сборной России»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что защитники команды Алексей Березуцкий, Василии Березуцкий и Сергей Игнашевич еще могут быть полезны сборной России. Напомним, на днях стало известно, что Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду.

    «К решению я отнесся с пониманием. Были ли с моей стороны советы? Что касается совета и подсказа, Вася один из тех футболистов, который достаточно хорошо понимает свое состояние и знает свой организм. Поэтому если он так решил, мы должны уважать это решение. Но тем не менее мы все вместе должны надеяться, что еще помогут национальной сборной его опыт и класс.

    Они каждый день передо мной, я вижу их состояние. Если они говорят, что им надо взять паузу, это еще не значит, что они не могут в определенных матчах помочь сборной. Поэтому, если понадобится... Они сильны физически. Это касается и Васи, и Игнашевича, то же самое могу сказать про Леху Березуцкого», – сказал специалист.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2017 21:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 марта 2017, 20:59

      не хотят позорятся

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 марта 2017, 11:41

      Точно, могут сумки носить, чтоб игроки не уставали. Могут воду подносить. Могут с носилками бегать...да куча полезных дел.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 марта 2017, 11:15

      Если ветераны сами отказываются,значит у них есть на это веские причины и лучше это сделать вовремя!

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 14 марта 2017, 02:34

      А где равноценная замена, кто конкретно?

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 14 марта 2017, 02:07

      да хватит уже с нас их )

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > отдай мои вещи 21 марта 2017, 19:10

      а кто вместо них то будет?

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 марта 2017, 00:15

      Они стары , но проблема в том, что и замены то и нет

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 марта 2017, 23:58

      Умереть...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 марта 2017, 23:44

      Так уже помогают... Своим отсутствием ))

      -1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 13 марта 2017, 23:09

      а где новость о том что гинер лишился пальца

      1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > трениришко 21 марта 2017, 19:11

      кххх

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 марта 2017, 22:41

      Помогут побольше голов пропускать, а то и так недостаточно было...

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