Горлукович: «Игнашевича и Березуцких заменить некем – плачевно. После ЧМ-2018 все грохнется»

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович выразил мнение, что национальная команда испытывает серьезные проблемы в оборонительной линии, так как не имеет альтернативы опытным игрокам. Напомним, сегодня о завершении международной карьеры объявил защитник Василий Березуцкий.

– Дай бог здоровья Игнашевичу и Березуцким, но подменить их некем… И это говорит о состоянии российского футбола. Все плачевно… А Василия просто нужно поблагодарить за то, что он столько лет защищал цвета сборной и отнестись к его решению с уважением. В национальной команде играть намного сложнее, чем в клубе.

– И вновь приходится говорить о дефиците центральных защитников в России?

– Да, это уже давняя проблема. Их же никто у нас не готовит. Разве кто-то этим занимается? Да, есть Васин. Он сейчас вернулся в ЦСКА. Но пока еще не дотягивает до уровня Березуцкого. Виктор – пожалуй, единственная кандидатура. Очень печально…

– Черчесову теперь придется поломать голову?

– А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить.

– Катимся непонятно куда?

– Да давно уже. Для вас это новость? Если вы только сейчас поняли, то плохо… Вниз, вниз и вниз. А что будет после 2018 года?

– Что?

– Все грохнется. Это еще чемпионат мира немного мотивирует нашу систему. А потом рухнет, обвалится, окажемся мы в одном месте... Хорошо, что еще есть у нас частные клубы, которые как-то развивают футбол. Но вообще печально за всем этим наблюдать.