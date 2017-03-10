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  • Горлукович: «Игнашевича и Березуцких заменить некем – плачевно. После ЧМ-2018 все грохнется»

Горлукович: «Игнашевича и Березуцких заменить некем – плачевно. После ЧМ-2018 все грохнется»

10 марта 2017, 19:35
23

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович выразил мнение, что национальная команда испытывает серьезные проблемы в оборонительной линии, так как не имеет альтернативы опытным игрокам. Напомним, сегодня о завершении международной карьеры объявил защитник Василий Березуцкий.

– Дай бог здоровья Игнашевичу и Березуцким, но подменить их некем… И это говорит о состоянии российского футбола. Все плачевно… А Василия просто нужно поблагодарить за то, что он столько лет защищал цвета сборной и отнестись к его решению с уважением. В национальной команде играть намного сложнее, чем в клубе.

– И вновь приходится говорить о дефиците центральных защитников в России?

– Да, это уже давняя проблема. Их же никто у нас не готовит. Разве кто-то этим занимается? Да, есть Васин. Он сейчас вернулся в ЦСКА. Но пока еще не дотягивает до уровня Березуцкого. Виктор – пожалуй, единственная кандидатура. Очень печально…

– Черчесову теперь придется поломать голову?

– А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить.

– Катимся непонятно куда?

– Да давно уже. Для вас это новость? Если вы только сейчас поняли, то плохо… Вниз, вниз и вниз. А что будет после 2018 года?

– Что?

– Все грохнется. Это еще чемпионат мира немного мотивирует нашу систему. А потом рухнет, обвалится, окажемся мы в одном месте... Хорошо, что еще есть у нас частные клубы, которые как-то развивают футбол. Но вообще печально за всем этим наблюдать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Горлукович Сергей
Комментарии (23)
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McDuff
1489163836
их надо было менять, когда еще шел далекий 2010
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Gullit 76
1489164458
Куда грохнемся?Ниже ничего нет!Буду рад если и Игнашевич и Березуцкие оканчательно откажут сборной немедленно.Нужно строить новую команду сейчас!(или вчера)
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ПаХан638
1489164746
Увы, всё по делу(((((
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kykyi
1489164949
Интересно. сколько можно было бы подготовить защитников, и не только, если направить деньги сворованные на строительстве Крестовского, и не только его, и их направить в ДЮСШ? За 10 лет, как раз бы подросли.
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alll-1
1489165015
– Черчесову теперь придется поломать голову? – А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить. вот потому и не появились ,потому что деревья как собаки на сене и сами не играю и другим не дают
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*KOSTYANDR*
1489165115
Разве уже не грохнулась?)))
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mihail200606
1489166764
После чм 18... А На чм 14 и че16 че было? не грохнулись?
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Хет
1489167153
При всём моём уважении, после какого ЧМ? Сборная уже грохнулась! Я в первые за 15 лет в прошлом году не смотрел ни одного матча, это сборище, а не сборная! Извиняюсь, если кого обидел
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subbotaspartak
1489168725
Они все считают себя незаменимыми Суки ленивые
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nemolod
1489174448
Уже грохнулось!
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