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    Горлукович: «Игнашевича и Березуцких заменить некем – плачевно. После ЧМ-2018 все грохнется»

    Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович выразил мнение, что национальная команда испытывает серьезные проблемы в оборонительной линии, так как не имеет альтернативы опытным игрокам. Напомним, сегодня о завершении международной карьеры объявил защитник Василий Березуцкий.

    – Дай бог здоровья Игнашевичу и Березуцким, но подменить их некем… И это говорит о состоянии российского футбола. Все плачевно… А Василия просто нужно поблагодарить за то, что он столько лет защищал цвета сборной и отнестись к его решению с уважением. В национальной команде играть намного сложнее, чем в клубе.

    – И вновь приходится говорить о дефиците центральных защитников в России?

    – Да, это уже давняя проблема. Их же никто у нас не готовит. Разве кто-то этим занимается? Да, есть Васин. Он сейчас вернулся в ЦСКА. Но пока еще не дотягивает до уровня Березуцкого. Виктор – пожалуй, единственная кандидатура. Очень печально…

    – Черчесову теперь придется поломать голову?

    – А это у него спросите, я за свои слова отвечаю. Но неужели нельзя было за столько лет найти замену Березуцкому? Ведь практически никто у нас не появился! Это же смех сквозь слезы. Об этом даже страшно говорить.

    – Катимся непонятно куда?

    – Да давно уже. Для вас это новость? Если вы только сейчас поняли, то плохо… Вниз, вниз и вниз. А что будет после 2018 года?

    – Что?

    – Все грохнется. Это еще чемпионат мира немного мотивирует нашу систему. А потом рухнет, обвалится, окажемся мы в одном месте... Хорошо, что еще есть у нас частные клубы, которые как-то развивают футбол. Но вообще печально за всем этим наблюдать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 19:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 марта 2017, 00:37

      Представлял, что всё хреново, но чтобы вот так!?. Разбаловали детей, теперь выгребайте, родители! С ув.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 22:34

      Уже грохнулось!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 марта 2017, 22:06

      Защитники есть.Пусть не врут.Работать надо-о-о-о! Опозорились на Евро,народ завопил: Разогнать бездельников! Разогнали? Нет,начали все ,включая Мутко,сначала осторожно, а потом уже нагло заявлять,что это дураки такое требуют! В итоге они опять собрали списанный материал и мы скатились на 60-е место.Какой на...ЧМ? Что мы там делать будем? Где,бл...,власть,которая за каждым нашим чихом следит?Почему за футбольными делами не следит?Зачем ЧМ выпросили себе? Как можно было Новосельцева разрешить выдернуть из Ростова,чтобы ослабить команду в угоду Зениту?Сидит теперь на скамейке,а он защитник для сборной и играл в Ростове хорошо! Это не вредительство?Васин все слабые команды прошёл, а в ЦСКА вернули только сейчас! Это не вредительство?Задолбал этот алчный бизнес наш футбол! Вытворяют всё,что хотят ,лишь бы наживу иметь.Васярик громче всех возмущался,когда народ требовал разогнать сборную.Ау,Вася ! Что за финты? Ты же незаменимый! Или понял,что лучше свалить до очередного и неминуемого позора?

      0
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 10 марта 2017, 21:36

      После Марибора всё вниз,вниз и вниз... Всё ниже, и ниже, и ниже.....Куда ещё-то???

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 марта 2017, 20:58

      Они все считают себя незаменимыми
      Суки ленивые

      5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2017, 20:54

      ради сборной ввели лимит,а сборники не имеют желания играть?

      0
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      Рейтинг: +84

      kto eto 10 марта 2017, 20:38

      Так вот не пиздели бы, а начали прямо сейчас, глядишь через некоторое время появились бы кандидатуры. А так никого ещё долго не появиться.

      0
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      Рейтинг: +60

      Хет 10 марта 2017, 20:32

      При всём моём уважении, после какого ЧМ? Сборная уже грохнулась! Я в первые за 15 лет в прошлом году не смотрел ни одного матча, это сборище, а не сборная! Извиняюсь, если кого обидел

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:26

      После чм 18... А На чм 14 и че16 че было? не грохнулись?

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 10 марта 2017, 20:17

      Ну, совсем не правильно, защитников-то набрать можно толковых по меркам РФПЛ, просто международного опыта у них нет, из всех клубов ЦСКА да Зенит у нас стабильно выступают в групповых этапах евро лиг (тьфу тьфу почаще и Краснодар там видеть бы). Отсюда следует, что клубам надо чаще пробиваться в евро, чтобы расти профессионально футболистам, а не только в нашем болоте топтаться.

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > myelementisearth 10 марта 2017, 20:53

      Клубы , играющие в Европе ( Зенит, Краснодар , Ростов, кроме ЦСКА) в качестве центральных защитников используют легионеров. Что даст их постоянное участие в евротурнирах?

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > kanav67 11 марта 2017, 22:52

      Я и написал, нашим клубам надо стараться пробиваться в евро, не только названным, а названным не плохо было бы ротацию проводить и натаскивать игроков. Никто вроде как не мешает.

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