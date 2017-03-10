Широков считает, что новым капитаном сборной России должен стать Акинфеев

Мало ещё про дырку анекдотов ?))
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение, что новым капитаном национальной команды должен стать голкипер Игорь Акинфеев. Напомним, ранее защитник Василий Березуцкий, кому принадлежит капитанская повязка, объявил о завершении международной карьеры.
«Капитаном сборной России должен стать Игорь Акинфеев», – сказал Широков.
Отметим, что минувшей осенью в товарищеском матче против команды Катара Акинфеев выводил сборную России на поле с капитанской повязкой в связи с травмой Березуцкого.