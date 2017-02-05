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    Серия А. Покер Пароло принес «Лацио» победу над «Пескарой» и другие результаты

    Подошли к концу пять матчей 23-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» дома выиграла у «Кальяри», «Дженоа» с минимальным счетом уступил «Сассуоло», «Кьево» и «Удинезе» не смогли отметиться забитыми голами», «Лацио» благодаря покеру Марко Пароло победил «Пескару», а «Эмполи» и «Торино» сыграли вничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    Аталанта – Кальяри – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 5; 2:0 – Гомес, 17.

    Дженоа – Сассуоло – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Пеллегрини, 26.

    Кьево – Удинезе – 0:0

    Пескара – Лацио – 2:6 (2:2)

    Голы: 0:1 – Пароло, 10; 0:2 – Пароло, 14; 1:2 – Бенали, 29; 2:2 – Бругман, 41; 2:3 – Пароло, 49; 2:4 – Кейта, 57; 2:5 – Иммобиле, 69; 2:6 – Пароло, 77.

    Незабитый пенальти: Капрари, 37.

    Эмполи – Торино – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Белотти, 11; 1:1 – Пуччарелли, 45.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 18:57
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