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    Кузяев не рассматривает вариант выступления за Таджикистан

    Полузащитник «Терека» Далер Кузяев признался, что готов играть только за сборную России.

    «У меня есть огромное желание выступать за сборную России. Но мои мысли сейчас в первую очередь о сборах с «Тереком». Сейчас очень важно набрать хорошие физические кондиции. А в сборную, конечно, хочется попасть любой. Думаю, если продолжим так же хорошо выступать, то не только у меня, но и у других игроков появится шанс обратить на себя внимание главного тренера национальной команды.

    У отца были какие-то разговоры с его знакомыми по этому поводу игры за Таджикистан, но мы такой вариант даже не рассматриваем. Я не чувствую себя причастным к сборной Таджикистана. Да, мои родители родились в этой стране, но я родился здесь и хочу выступать только за сборную России», – заявил Кузяев.

    В текущем сезоне 24-летний футболист провел в Премьер-лиге 14 матчей, в которых записал на свой счет одну голевую передачу и желтую карточку.

    Источник: Известия

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    24.01.2017 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 января 2017, 17:06

      кто бы его песплатно забрал

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви > Borz1 24 января 2017, 21:39

      он не плохо играет

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 января 2017, 10:49

      Кузяеву удачи, нужно работать больше и приносить пользу Тереку,тогда и в сборную возьмут.

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