Самедов не в обиде на Слуцкого

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем длинном пути в сборную России.

«Да, мне предлагали выступать за Азербайджан, но принял другое решение. Потому что очень хотел сыграть на чемпионатах мира и Европы. В итоге турниры сложились неудачно, но никогда их не забуду. Пусть даже на Евро это были 20 минут с Уэльсом. Но для меня это было очень важно.

Обида на Леонида Слуцкого за недоверие? Какие могут быть обиды? Обиды – это детский сад. Человек выбрал тех футболистов, которых посчитал нужным. Вот и все. В любом случае, хотел, чтобы наша сборная выступила как можно лучше, и очень сильно переживал», – сказал Самедов.

Напомним, что Россия в матче со сборной Уэльса уступила со счетом 0:3.