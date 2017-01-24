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    Самедов не в обиде на Слуцкого

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем длинном пути в сборную России.

    «Да, мне предлагали выступать за Азербайджан, но принял другое решение. Потому что очень хотел сыграть на чемпионатах мира и Европы. В итоге турниры сложились неудачно, но никогда их не забуду. Пусть даже на Евро это были 20 минут с Уэльсом. Но для меня это было очень важно.

    Обида на Леонида Слуцкого за недоверие? Какие могут быть обиды? Обиды – это детский сад. Человек выбрал тех футболистов, которых посчитал нужным. Вот и все. В любом случае, хотел, чтобы наша сборная выступила как можно лучше, и очень сильно переживал», – сказал Самедов.

    Напомним, что Россия в матче со сборной Уэльса уступила со счетом 0:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2017 08:29
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