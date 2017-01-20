Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной Беларуси

Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной Беларуси

20 января 2017, 19:17
11

Известные отечественные специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин рассматриваются в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил телеканал «Беларусь 5».

Накануне стало известно, что Писарев покинул пост главного тренера молодежной сборной России, его сменил Евгений Бушманов. Последним местом работы Бородюка был «Кайрат», который он покинул весной минувшего года. Валерий Карпин, в свою очередь, распрощавшись с армавирским «Торпедо», пробует себя в роли эксперта на телевидении.

Напомним, что возглавлявший белорусскую сборную Александр Хацкевич покинул свой пост в декабре прошлого года.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Хацкевич Александр Карпин Валерий Писарев Николай Бородюк Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ще Гевара
1484929491
С интересом жду! Кто? Я за Бородюка! А так все трое в порядке.
Ответить
doktor 100
1484929525
Писарев вроде молодежку Спартака будет тренировать Карпин наилучшая кандидатура .
Ответить
Ral13
1484930266
Писарев!!!
Ответить
TAF
1484930742
Понтов от каждого из них?
Ответить
Gullit 76
1484933477
На пост тренера сборной и сразу 3 наших?Брехня!бородюк может быть - но он ничего не доводит до конца,Писарев?Карпин опозорился в европе и даже в фнл,какой дебил его поставит?
Ответить
bafor
1484934642
Давай, Валера!
Ответить
GoLenaStop
1484936027
Беларусский футбол прагматичный и слишком "селянский", извините. Может статься, что приход того же Бородюка изменит ситуацию. Карпин - нет, это - игрок в звездобол, экс-перд...... Чмоки настоячим футболёрам!
Ответить
dimid
1484936158
интересно кто же будет?
Ответить
Cuervo
1485312980
Не думаю,что кто то из этой троицы будет тренером сбр Беларусь
Ответить
vladimir-7
1485785087
Батька сам найдет и назначит главного тренера сборной Беларуси.
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+