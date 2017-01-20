Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной Беларуси

Известные отечественные специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин рассматриваются в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил телеканал «Беларусь 5».

Накануне стало известно, что Писарев покинул пост главного тренера молодежной сборной России, его сменил Евгений Бушманов. Последним местом работы Бородюка был «Кайрат», который он покинул весной минувшего года. Валерий Карпин, в свою очередь, распрощавшись с армавирским «Торпедо», пробует себя в роли эксперта на телевидении.

Напомним, что возглавлявший белорусскую сборную Александр Хацкевич покинул свой пост в декабре прошлого года.