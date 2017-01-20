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    Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной Беларуси

    Известные отечественные специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин рассматриваются в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил телеканал «Беларусь 5».

    Накануне стало известно, что Писарев покинул пост главного тренера молодежной сборной России, его сменил Евгений Бушманов. Последним местом работы Бородюка был «Кайрат», который он покинул весной минувшего года. Валерий Карпин, в свою очередь, распрощавшись с армавирским «Торпедо», пробует себя в роли эксперта на телевидении.

    Напомним, что возглавлявший белорусскую сборную Александр Хацкевич покинул свой пост в декабре прошлого года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 19:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 января 2017, 17:04

      Батька сам найдет и назначит главного тренера сборной Беларуси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 25 января 2017, 05:56

      Не думаю,что кто то из этой троицы будет тренером сбр Беларусь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 20 января 2017, 21:15

      интересно кто же будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 20 января 2017, 21:13

      Беларусский футбол прагматичный и слишком "селянский", извините. Может статься, что приход того же Бородюка изменит ситуацию. Карпин - нет, это - игрок в звездобол, экс-перд...... Чмоки настоячим футболёрам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 20 января 2017, 20:50

      Давай, Валера!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 20:31

      На пост тренера сборной и сразу 3 наших?Брехня!бородюк может быть - но он ничего не доводит до конца,Писарев?Карпин опозорился в европе и даже в фнл,какой дебил его поставит?

      2
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      Рейтинг: +14

      TAF 20 января 2017, 19:45

      Понтов от каждого из них?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 20 января 2017, 19:37

      Писарев!!!

      1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:25

      Писарев вроде молодежку Спартака будет тренировать
      Карпин наилучшая кандидатура .

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 января 2017, 19:24

      С интересом жду! Кто? Я за Бородюка! А так все трое в порядке.

      2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Ще Гевара 20 января 2017, 21:14

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      0
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