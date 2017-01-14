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    Лига 1. Дубль Уориса помог «Лорьяну» обыграть «Генгам» и другие результаты

    В матче 20-го тура Лиги 1 «Лорьян» дома одержал волевую победу над «Генгамом» – 3:1. Отметим, что в составе хозяев дубль на свой счет записал экс-нападающий «Спартака» Маджид Уорис, который на 79-й минуте также не реализовал пенальти.

    В других встречах игрового дня «Нант» в гостях обыграл «Тулузу», «Нанси» оказался сильнее «Бастии», «Монпелье» на своем поле вырвал ничью с «Дижоном», «Анжер» поделил очки с «Бордо».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

    Тулуза – Нант – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сала, 20.

    Нанси – Бастия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Диа, 59.

    Лорьян – Генгам – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Салибу, 40; 1:1 – Уорис, 72; 2:1 – Кабо, 82; 3:1 – Уорис, 90.

    Монпелье – Дижон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Таварес, 27; 1:1 – Руссийон, 87.

    Анжер – Бордо – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Траоре, 14; 1:1 – Сантамария, 27 (в свои ворота).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 15 января 2017, 00:03

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