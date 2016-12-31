Чемпионшип. «Норвич» в меньшинстве сыграл вничью с «Брентфордом» и другие результаты

В матче 24-го тура Чемпионшипа «Норвич» в гостях не сумел сломить сопротивление «Брентфорда». Итоговый счет – 0:0. Отметим, что «канарейки» заканчивали встречу вдесятером.

В других встречах игрового дня «Хаддерсфилд» обменялся голами с «Блэкберном», «Бирмингем» добился ничьи с «Барнсли», «Куинз Парк Рейнджерс» на чужом поле обыграл «Вулверхэмптон», «Дерби Каунти» и «Уиган» голов не забили, «Престон» разошелся миром с «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

Хаддерсфилд – Блэкберн – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Грэм, 81; 1:1 – Уэллс, 90.

Барнсли – Бирмингем – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Брэдшоу, 24; 2:0 – Уиннелл, 28; 2:1 – Магома, 33; 2:2 – Юткевич, 52 (с пенальти).

Вулверхэмптон – КПР – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Силла, 53; 1:1 – Эдвардс, 61; 1:2 – Вшолек, 87.

Дерби Каунти – Уиган – 0:0

Престон – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хатчинсон, 77 (в свои ворота); 1:1 – Рич, 90.

Брентфорд – Норвич – 0:0

Удаление: нет – Брэди, 80.

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