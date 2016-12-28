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Шикунов: «6-7 европейских клубов следят за Азмуном»

28 декабря 2016, 08:31
7

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал интерес различных команд к игрокам российского клуба.

«В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу. Что касается Европы, то Сесара Наваса в расчет не берем: если он уйдет от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ. Все зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днем увеличиваются. До «Баварии» – одна ситуация, после «Баварии» – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с «Андерлехтом» приехали 10 «волков» из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – еще больше. В Эйндховене, знаю, были скауты «Майнца», дортмундской «Боруссии»… Англичане приезжали.

6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнется горячка. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую «Ростов» отпустил бы его. В контракте отступные не прописаны. Лозанна скажет, сколько мы должны заплатить «Рубину» за Сердара. Это у нас все усложняют, а там все просто. По бумагам посмотрят и скажут», – сказал Шикунов.

В текущем сезоне Азмун провел в российской Премьер-лиге 14 матчей, в которых забил два гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан Джанаев Сослан Полоз Дмитрий Навас Сесар Ерохин Александр Азмун Сердар
Комментарии (7)
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Томь вперёд
1482903940
Ну прям ажиотаж!
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PNZ1985
1482904287
автор где русский язык: 6,7 европейских клуба?))
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LIZA1998
1482908992
ОГО
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Gullit 76
1482913166
Игровая позиция Азмуна и не предполагает особых бомбардирских успехов - это дело Полоза.Дело Азмуна это постоянное давление на соперника,скидки партнёрам,что он отлично и делает.Гранды понимают какого класса наподающий из него может выйти.
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Александ1982
1482921354
жалко будет если он покинет наш чемпионат
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Хотел же ставить на ничью
1482923710
следят, значит скоро купят
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