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Вратарь «Уфы» Лунев может перебраться в «Зенит»

14 декабря 2016, 08:55
18

«Зенит» планирует усилиться в ближайшее трансферное окно сразу несколькими российскими игроками. Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться обмен полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме него в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят и другие вратари. Среди них называются: Александр Беленов («Анжи»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Сослан Джанаев («Ростов») и Андрей Лунев («Уфа»).

Известно, что сроки контрактов Джанаева и Лунева со своими клубами рассчитаны до лета 2017 года. И если Джанаева все устраивает в «Ростове», то Лунев не против перехода в «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Анжи Сьон Ростов Джанаев Сослан Беленов Александр Шатов Олег Крицюк Станислав Лунев Андрей Митрюшкин Антон
Комментарии (18)
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Zenit-84
1481697570
Не верит Луческу в Лодыгина и Кержакова...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481697663
Кого толко не отправляют в зенит в в итоге нихуя не каких переходов не будет
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oyabun
1481699188
Я думаю Зениту с его практически неограниченными финансовыми возможностями сорить народными деньгами надо на всякий случай сразу оптом брать всех перспективных и не очень вратарей. И Крицюка и Митрюшкина и Беленова и Лунева и Джанаева. Как говорится "мы за ценой не постоим!". А там уже как нибудь разберутся...
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СашкаГуров
1481699419
вот те на
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Igor Belousov
1481700288
всю уфу разберут
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hunta
1481700678
Давно пора нормального вратаря...
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franck_ribery
1481701078
А может Игорька? Тоже не плохо) или шило на мыло получится?
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TY13R
1481704730
что совсем так всё плохо с вратарями...???
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simoron81
1481707003
Не понятно что из себя представляет Лунев
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APchelov
1481712358
А может, в обороне что-то подправить. И научиться играть вообще без вратаря
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