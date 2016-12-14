Вратарь «Уфы» Лунев может перебраться в «Зенит»

«Зенит» планирует усилиться в ближайшее трансферное окно сразу несколькими российскими игроками. Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться обмен полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме него в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят и другие вратари. Среди них называются: Александр Беленов («Анжи»), Антон Митрюшкин («Сьон»), Сослан Джанаев («Ростов») и Андрей Лунев («Уфа»).

Известно, что сроки контрактов Джанаева и Лунева со своими клубами рассчитаны до лета 2017 года. И если Джанаева все устраивает в «Ростове», то Лунев не против перехода в «Зенит».