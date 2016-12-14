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    «Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Питерский клуб готов рассмотреть вариант с обменом вратаря на полузащитника Олега Шатова. Отмечается, что хавбек стоит дороже, поэтому южанам предстоит доплатить за его переход.

    «Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю», – прокомментировал такое развитие событий агент Крицюка Александр Толстиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 01:09
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 декабря 2016, 17:41

      Только не Шатова.Парень отрабатывает по полной.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 14 декабря 2016, 16:27

      в зените пол состава случайные люди,думаю летом луческо все исправит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 14 декабря 2016, 11:29

      что это за дичь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 декабря 2016, 10:55

      Странный обмен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 декабря 2016, 10:54

      Кержаков есть. Нисколько Крицюка не хуже. Просто мало играет.
      А Лодыгина продать. Не уровень Зенита.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 декабря 2016, 10:26

      Сомнительная замута. Шатов не на столько плох и Крицюк не на столько хорош, что бы даже задумываться об этом. Если конечно между Олегом и Луческу нет какого либо конфликта.
      При улучшенной игре защиты, а не той что есть сейчас, для ЧР хватит и Кержакова в рамке, и к вопрос с воротчиком можно будет отложить до лета. А вот при проходе в следующую стадию ЛЕ, нужен конечно кипер понадёжней, тех что сейчас есть в обойме Зенита.

      3
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      Рейтинг: +193

      Борис23 14 декабря 2016, 10:01

      Лучше уж на Лодыгина поменяли

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 14 декабря 2016, 09:46

      Давненько такой жирной утятины не читал)

      2
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 14 декабря 2016, 09:44

      Невероятнейший бред

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 декабря 2016, 09:38

      Бред полнейший
      Про Олега

      4
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