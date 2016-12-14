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  • «Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка

«Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка

14 декабря 2016, 01:09
35

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Питерский клуб готов рассмотреть вариант с обменом вратаря на полузащитника Олега Шатова. Отмечается, что хавбек стоит дороже, поэтому южанам предстоит доплатить за его переход.

«Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю», – прокомментировал такое развитие событий агент Крицюка Александр Толстиков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Зенит Шатов Олег Крицюк Станислав
Комментарии (35)
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spaike
1481669631
Неравноценный обмен. Крицюк не топ вратарь чтобы на него Шатова менять.
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СОКОЛ САРАТОВ
1481669634
СОВСЕМ ЧТО-ЛИ С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТЕ
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арейская
1481669847
Странный обмен, неужели Шатов стал лишним в "Зените"? Нет, это скорее всего очередная "утка"
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filosof sparty
1481672579
Не верю— бредовая затея
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APchelov
1481676498
И что? Этот вратарь будет меньше Лодыгина пускать?
Ответить
Фан666
1481689341
Зачем Краснодару хромой? еще и с доплатой
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firs04
1481692335
Что такого в этом Крицюке? Такой же вратарь как и все в РФПЛ. По мне так Беленов получше даже
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С-Пб on-line
1481695380
Утка
Ответить
MrVanes-Zenit
1481697523
Бред полнейший Про Олега
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Nevsky_RU
1481700388
Сомнительная замута. Шатов не на столько плох и Крицюк не на столько хорош, что бы даже задумываться об этом. Если конечно между Олегом и Луческу нет какого либо конфликта. При улучшенной игре защиты, а не той что есть сейчас, для ЧР хватит и Кержакова в рамке, и к вопрос с воротчиком можно будет отложить до лета. А вот при проходе в следующую стадию ЛЕ, нужен конечно кипер понадёжней, тех что сейчас есть в обойме Зенита.
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