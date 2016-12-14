«Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Зенит». Питерский клуб готов рассмотреть вариант с обменом вратаря на полузащитника Олега Шатова. Отмечается, что хавбек стоит дороже, поэтому южанам предстоит доплатить за его переход.

«Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю», – прокомментировал такое развитие событий агент Крицюка Александр Толстиков.