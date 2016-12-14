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    Чемпионшип. «Норвич» обыграл «Астон Виллу», «Фулхэм» победил «Ротерхэм» и другие результаты

    В рамках 21-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» в гостях уступила «Норвичу», «Блэкберн» проиграл «Брайтону», «Фулхэм» одержал волевую победу над «Ротерхэмом».

    Англия. Чемпионшип. 21-й тур

    Бертон Альбион – Хаддерсфилд Таун – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Уэллс, 85.

    Шеффилд Уэнсдэй – Барнсли – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – МакДональд, 37 (в свои ворота); 2:0 – Хатчинсон, 80.

    Удаление: нет – Хэммилл, 82.

    Фулхэм – Ротерхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ньюэлл, 19; 1:1 – Йохансен, 32; 2:1 – Айите, 54.

    Кардифф – Вулверхэмптон – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Догерти, 2; 1:1 – Коннолли, 68; 2:1 – Пилкингтон, 86.

    Бристоль Сити – Брентфорд – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Колен, 69.

    Блэкберн – Брайтон & Хов Альбион – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Даффи, 17; 0:2 – Стивенс, 61; 1:2 – Галлаер, 66; 1:3 – Мюррей, 79; 2:3 – Галлахер, 90.

    Лидс – Рединг – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 19; 2:0 – Дукара, 90 (с пенальти).

    Норвич Сити – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Оливейра, 62.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 01:05
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