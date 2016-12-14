Чемпионшип. «Норвич» обыграл «Астон Виллу», «Фулхэм» победил «Ротерхэм» и другие результаты

В рамках 21-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» в гостях уступила «Норвичу», «Блэкберн» проиграл «Брайтону», «Фулхэм» одержал волевую победу над «Ротерхэмом».
Англия. Чемпионшип. 21-й тур
Бертон Альбион – Хаддерсфилд Таун – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Уэллс, 85.
Шеффилд Уэнсдэй – Барнсли – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – МакДональд, 37 (в свои ворота); 2:0 – Хатчинсон, 80.
Удаление: нет – Хэммилл, 82.
Голы: 0:1 – Ньюэлл, 19; 1:1 – Йохансен, 32; 2:1 – Айите, 54.
Кардифф – Вулверхэмптон – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Догерти, 2; 1:1 – Коннолли, 68; 2:1 – Пилкингтон, 86.
Бристоль Сити – Брентфорд – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Колен, 69.
Блэкберн – Брайтон & Хов Альбион – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Даффи, 17; 0:2 – Стивенс, 61; 1:2 – Галлаер, 66; 1:3 – Мюррей, 79; 2:3 – Галлахер, 90.
Голы: 1:0 – Вуд, 19; 2:0 – Дукара, 90 (с пенальти).
Норвич Сити – Астон Вилла – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Оливейра, 62.