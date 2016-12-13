Бикфалви заинтересовал «Кайрат» и несколько российских клубов

Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Сообщается, что 28-летний игрок заинтересовал «Уфу», «Урал» и «Оренбург». Кроме того, есть вариант, при котором румын покинет РФПЛ и переберется в чемпионат Казахстана, где его хочет видеть «Кайрат». Ранее появилась информация, что ряд игроков томского клуба могут покинуть его в зимнее трансферное окно из-за долгов по зарплате.

В текущем розыгрыше РФПЛ Бикфалви принял участие в 15-ти поединках, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу. Напомним, футболист перешел в «Томь» перед началом нынешнего сезона.