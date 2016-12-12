«Реал» сыграет с «Наполи», «ПСЖ» – с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф, выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)