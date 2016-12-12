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  • «Реал» сыграет с «Наполи», «ПСЖ» – с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Наполи», «ПСЖ» – с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 декабря 2016, 14:22
60

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф, выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Наполи Бавария Арсенал Манчестер Сити Монако Севилья Лестер Порту Ювентус Бенфика Боруссия Д Байер Атлетико ПСЖ Барселона
Комментарии (60)
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mdu86
1481542007
Португальцам достались сильные соперники. Да и французам не сахар. Так что есть возможность в таблице коэффициентов обойти Португалию (Францию думаю не догнать)
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ВасяК
1481542282
По мне две пары,которые вызывают интерес:ПСЖ-Барса и Бавария-Арсенал!!!
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mdu86
1481542306
Арсеналу опять катастрофически не везёт с жребием! В этом году уже и первое место в группе заняли и всё равно попали на Баварию!
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Duken
1481542532
Португалы вылетают
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AleksandrTwo
1481542559
2 португальских команды вылетят.
и наши их обойдут в рейтинге УЕФА!!!
и будет 3 команды в ЛЧ!!!!
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FCZenit1990
1481543042
Не везет Арсеналу хоть 1-е место занимай хоть 2-ое разницы нет все равно поподет бавария
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Chesn0k
1481543069
реал - наполи пробьют тотал 10?
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калач
1481543082
как всегда. Реал даже со второго места умудряется попасть на самых бомжей. Чудеса прямо какие-то
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Александр 13
1481545940
Арсенал в своем стиле))) 3 раз за 4 сезона на Баварию, там шары мешают вообще))) Но в этом сезоне Арсенал хорош интересные матчи будут
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Raxor
1481551206
арсенал занимал второе место в группе и попадал на баварию вечно, в этом заняли первое, но исход тот же DD
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