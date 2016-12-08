Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Динамо» З, «Севилья» и «Лион» сыграли вничью

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 2:0 переиграл загребское «Динамо». Авторами голов стали Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани.

В другой встрече группы «Севилья» и «Лион» голов не забили.

Таким образом, «Ювентус» оставил за собой первое место, «Севилья» вышла в плей-офф со второй позиции, «Лион» сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 6-й тур

Ювентус (Италия) – Динамо З (Хорватия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 52; 2:0 – Ругани, 73.

Лион – Севилья – 0:0

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