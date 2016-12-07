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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)

Лион - Севилья

07.12.2016, Среда, 22:45 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 6 тур Лион - Севилья
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Севилья 1:0 Лион
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 6 2 2 2 5:3 +2 8
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