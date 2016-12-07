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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
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Ювентус - Динамо

07.12.2016, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 6 тур Ювентус - Динамо
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Динамо 0:4 Ювентус
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