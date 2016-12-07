Лига чемпионов. «Арсенал» крупно переиграл «Базель», «ПСЖ» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Лудогорцем»

В группе А Лиги чемпионов состоялся 6-й тур. «Базель» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу». Единственный гол в составе хозяев забил экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия. Хет-триком у гостей отметился Лукас. В другом матче «ПСЖ» в концовке встречи ушел от поражения в противостоянии с «Лудогорцем». Гол на 90-й минуте матча забил Анхель Ди Мария.

Таким образом, «Арсенал» вышел с первого места в группе, «ПСЖ» занял вторую строчку. В плей-офф Лиги Европы отправляется болгарский «Лудогорец».

Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа А. 6-й тур

Базель (Швейцария) – Арсенал (Англия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Лукас, 8; 0:2 – Лукас, 16; 0:3 – Лукас, 47; 0:4 – Ивоби, 54; 1:4 – Думбия, 78.

ПСЖ (Франция) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мисиджан, 15; 1:1 – Кавани, 61; 1:2 – Вандерсон, 69; 2:2 – Ди Мария, 90.

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