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Судьи
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза (Порту)

Базель - Арсенал

06.12.2016, Вторник, 22:45 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 6 тур Базель - Арсенал
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
2 тур
28 сентября, среда 21:45 Арсенал 2:0 Базель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 0 2 4 3:12 -9 2
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    Рейтинг: +11

    Weskerok 7 декабря 2016, 01:53

    каеф

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